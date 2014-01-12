  1. استانها
  2. البرز
۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۴۱

موسوی خبر داد:

طرح پایگاه‌های خدمات اجتماعی با مشارکت جهاد دانشگاهی البرز در تهران اجرا می شود

طرح پایگاه‌های خدمات اجتماعی با مشارکت جهاد دانشگاهی البرز در تهران اجرا می شود

کرج - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی گروه آسیب شناسی اجتماعی جهاد دانشگاهی البرز از اجرای طرح پایگاه‌های خدمات اجتماعی شهر تهران با هدف پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، از سوی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران و با همکاری جهاد دانشگاهی البرز در هشت نقطه از شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهری سادات موسوی مجری این طرح گفت: جهاد دانشگاهی البرز از دی‌ماه سال جاری، همکاری خود را در راستای اجرای طرح پایگاه‌های خدمات اجتماعی با سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران آغاز کرده است.

وی با اشاره به اهداف این طرح تصریح کرد: پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آسیب‌دیدگان، افزایش سطح دسترسی شهروندان به خدمات اجتماعی، ظرفیت‌سازی و جلب مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی، ارتقاء آگاهی شهروندان در حوزه آسیب‌های اجتماعی، و ارائه خدمات اجتماعی به آسیب‌دیدگان دارای نیازهای ویژه، از جمله اهدافی است که این پایگاه‌ها دنبال می‌کنند.

موسوی اظهار داشت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، انجام طرح‌های پژوهشی و بررسی علل گرایش و ویژگی‌های هر کدام از آسیب دیدگان، از دیگر اقداماتی است که در راستای ارائه خدماتی مطابق با نیاز این افراد اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: آسیب دیدگان اجتماعی دارای طیف وسیعی هستند که کودکان کار و خیابانی، کودکان فراری، معتادین، زنان ویژه، خانواده‌های بی سرپرست و بد سرپرست، و سالمندان، از جمله‌ی این آسیب‌دیدگان می‌باشند.

عضو هیئت علمی گروه آسیب شناسی اجتماعی جهاد دانشگاهی با بیان تعداد پایگاه‌های خدمات اجتماعی تصریح کرد: این طرح در هشت پایگاه در هشت نقطه‌ی شهر تهران از جمله پایانه غرب، پارک المهدی، فرحزاد، محله هرندی، مترو امام خمینی(ره)، محله اتابک، حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) و پایانه جنوب در حال اجراست.

مجری طرح پایگاه‌های خدمات اجتماعی گفت: هر پایگاه در دو نوبت کاری از 8 صبح الی 10شب در طول هفته در حال فعالیت است که با بهره‌مندی از مددکارانی زبده (آقا و خانم) در هر نوبت کاری، با ارائه خدمات مددکاری فردی، گروهی و جامعه‌ای، در جهت اهداف پیش‌گفته حرکت می‌کند و با شناسایی ظرفیت‌ها و نیازهای مناطق هدف، هم در راستای کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و هم برنامه‌ریزی برای توانمندسازی افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی فعالیت می‌نماید.

موسوی در پایان تأکید کرد: پیشبرد اهداف انسان‌‌دوستانه، آرزوی همه افراد دلسوز جامعه است که امید است با ارزشمند قلمداد کردن موقعیت‌های پیش‌آمده برای خدمت، اقدامات مؤثری در این حوزه صورت پذیرد.

کد مطلب 2212823

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها