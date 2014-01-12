به گزارش خبرگزاری مهر، مهری سادات موسوی مجری این طرح گفت: جهاد دانشگاهی البرز از دی‌ماه سال جاری، همکاری خود را در راستای اجرای طرح پایگاه‌های خدمات اجتماعی با سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران آغاز کرده است.

وی با اشاره به اهداف این طرح تصریح کرد: پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آسیب‌دیدگان، افزایش سطح دسترسی شهروندان به خدمات اجتماعی، ظرفیت‌سازی و جلب مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی، ارتقاء آگاهی شهروندان در حوزه آسیب‌های اجتماعی، و ارائه خدمات اجتماعی به آسیب‌دیدگان دارای نیازهای ویژه، از جمله اهدافی است که این پایگاه‌ها دنبال می‌کنند.

موسوی اظهار داشت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، انجام طرح‌های پژوهشی و بررسی علل گرایش و ویژگی‌های هر کدام از آسیب دیدگان، از دیگر اقداماتی است که در راستای ارائه خدماتی مطابق با نیاز این افراد اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: آسیب دیدگان اجتماعی دارای طیف وسیعی هستند که کودکان کار و خیابانی، کودکان فراری، معتادین، زنان ویژه، خانواده‌های بی سرپرست و بد سرپرست، و سالمندان، از جمله‌ی این آسیب‌دیدگان می‌باشند.

عضو هیئت علمی گروه آسیب شناسی اجتماعی جهاد دانشگاهی با بیان تعداد پایگاه‌های خدمات اجتماعی تصریح کرد: این طرح در هشت پایگاه در هشت نقطه‌ی شهر تهران از جمله پایانه غرب، پارک المهدی، فرحزاد، محله هرندی، مترو امام خمینی(ره)، محله اتابک، حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) و پایانه جنوب در حال اجراست.

مجری طرح پایگاه‌های خدمات اجتماعی گفت: هر پایگاه در دو نوبت کاری از 8 صبح الی 10شب در طول هفته در حال فعالیت است که با بهره‌مندی از مددکارانی زبده (آقا و خانم) در هر نوبت کاری، با ارائه خدمات مددکاری فردی، گروهی و جامعه‌ای، در جهت اهداف پیش‌گفته حرکت می‌کند و با شناسایی ظرفیت‌ها و نیازهای مناطق هدف، هم در راستای کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و هم برنامه‌ریزی برای توانمندسازی افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی فعالیت می‌نماید.

موسوی در پایان تأکید کرد: پیشبرد اهداف انسان‌‌دوستانه، آرزوی همه افراد دلسوز جامعه است که امید است با ارزشمند قلمداد کردن موقعیت‌های پیش‌آمده برای خدمت، اقدامات مؤثری در این حوزه صورت پذیرد.