نگاه ایران و کنیا در تحولات خاورمیانه و آفریقا نزدیک است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اکوا ایتورو رئیس مجلس سنای کنیا دیدار کردند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از این دیدار در جمع خبرنگاران، گفت: سفر ایشان فرصت مغتنمی بود که مذاکرات خوبی برای توسعه روابط داشته باشیم.

وی ادامه داد: کشور کنیا در زمینه معادن و کشاورزی از ظرفیت خوبی برخوردار است و علاقه مند است که با ایران در این زمینه ها همکاری داشته باشد.

نماینده مردم قم گفت: در این دیدار همچنین مسائل مهم منطقه آفریقا که در این دوره مثل منطقه ما پرتحول است مورد مذاکره قرار گرفت. نقطه نظرات دو کشور در این زمینه نزدیک بود.

رئیس مجلس سنای کنیا نیز اظهار داشت: این سفر پیگیری مصوبات سفر قبلی رئیس پارلمان کنیا در سال 2010 به ایران است.

وی ادامه داد: امیدواریم حوزه های همکاری مشترک پیگیری شود و در زمینه همکاری های نفت، معدن و کشاورزی به دستاوردهای خوبی دست یابیم.

اکوا ایتورو تصریح کرد: در راستای برنامه رشد کنیا نیز امیدوار همکاری دوستانمان هستیم و در راستای عملیاتی شدن این همکاری ها تلاش می کنیم.

رئیس مجلس سنای کنیا در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص مشکلات تروریست های تکفیری در آفریقا، گفت: وظیفه ما حمایت از جان و مال مردم در مقابل عملیات تروریستی است.

وی ادامه داد: تروریست وضعیت امنیتی ما را تهدید می کند و کنیا به عنوان رهبر منطقه ای نقش فعالی در این زمینه ایفا کرده است.

رئیس مجلس کنیا تصریح کرد: خوشحالیم در طی این فعالیت ها در اقیانوس هند، دزدی دریایی را کنترل کرده و امنیت مرزهایمان با سومالی را تامین کرده ایم.

وی در پایان تاکید کرد: تروریسم فقط مشکل ایران و کنیا نیست بلکه پدیده ای است که امنیت کل جهان را تهدید می کند.

رئیس مجلس سنای آفریقا همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد مذاکرات ایران و غرب گفت: از فرآیند گفتگوهای هسته ای ایران و غرب حمایت می کنیم.