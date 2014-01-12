فرنگی کاران اردبیل یک طلا و دو برنز کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها که با حضور 260 کشتی گیر از 29 استان در قالب 31 تیم به میزبانی شهرستان تبریز برگزار شد، هاشم محمودی کشتی گیر اردبیلی در وزن 63 کیلو گرم توانست در سکوی قهرمانی این دوره از رقابت ها قرار گیرد و مدال طلای کشور را از آن خود کند.

در این وزن شایان عفیفی از آذربایجان شرقی دوم شد و مهدی زیدوند از خوزستان و امین بیدار از چهارمحال و بختیاری بطور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در وزن 54 کیلو گرم حامد بابیانی دیگر کشتی گیر اردبیل سوم شد و مدال برنز این وزن را کسب کرد، در این وزن امین قلاوند از خوزستان و میثم دلخوان از فارس به ترتیب اول و دوم شدند.

در مسابقات وزن 58 کیلو گرم نیز حمید عالی زاده فرنگی کار استان اردبیل توانست به مدال برنز این رقابت ها دست یابد. در این وزن محمدرضا رستمی از فارس و علیرضا افتخاری از خراسان رضوی به ترتیب عناوین اول و دوم را از آن خود کردند.

همچنین یوسف اعظمی دیگر فرنگی کار نوجوان اردبیلی در رقابت های وزن 69 کیلو گرم توانست در سکوی پنجم مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان کشورقرار گیرد.