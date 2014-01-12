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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۰۱

براي نخستين بار در ايران؛

قم صاحب گواهينامه کیفیت اينترنت از ايتاليا شد

قم صاحب گواهينامه کیفیت اينترنت از ايتاليا شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت ارتباطات آفرینان قم گفت: شركت IMQ ايتاليا گواهينامه ISO كيفيت را پس از بررسي به شركت شاتل قم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسینی گفت: شركت IMQ يكي از شركت‌هاي برجسته در جهان است كه اقدام به ارائه گواهينامه‌هاي كيفيت مي‌نمايد.

وي بيان داشت: اين شركت طي ماه‌هاي گذشته پس از بررسي هاي مستمر و ارزيابي‌هاي پي در پي گواهينامه استاندارد ISO10002:2004 را به نمايندگي شاتل قم اهدا كرد.

مدیر شرکت ارتباطات آفرینان قم ابراز داشت: اين گواهينامه به منظور ايجاد رويه‌هاي موثر براي رسيدگي و مديريت شکايت مشتريان به استان قم ارائه شد.

حسيني تصريح كرد: همچنين اين شركت ايتاليايي گواهينامه ISO10004:2010  را به منظور پايش و اندازه گيري ميزان رضايت مشتري به عنوان ابزاري در راستاي ارتقاء مشتري مداري به قم ارائه كرد كه افتخاري براي اين استان به حساب مي‌آيد.

وي عنوان داشت: همه تلاش ما بر اين است با وجود همه تحريم‌ها بتوانيم خدمات گسترده و قابل توجه‌اي را به مردم ارائه كنيم تا نام قم همواره به عنوان بهترين‌ها در همه زمينه‌ها بدرخشد.

 

کد مطلب 2212849

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