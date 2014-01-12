جلسه هیات وزیران در خوزستان تشکیل نمی شود/ تصمیم گیری درباره پروژه های استانی در تهران

سید محمد سادات ابراهیمی عضو مجمع نماینده خوزستان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به سفر رئیس جمهور و هیات دولت به خوزستان گفت: در جریان سفر رئیس جمهور به خوزستان، جلسه هیات دولت در این استان تشکیل نخواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت به دنبال انجام کار کارشناسی و بررسی های دقیق برای تصویب یک پروژه استانی است افزود: در جریان سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان خوزستان، جلسه ای با حضور رئیس جمهور، وزیران، استاندار، فرماندار و معاونان استانی برگزار خواهد شد و در جریان این جلسه پیشنهادات استانی برای بررسی در جلسه هیات دولت مطرح می شود.

نماینده مردم شوشتر و گتوند ادامه داد: اعضای دولت برای بررسی کارشناسی پیشنهادات و تصمیم گیری مطابق واقعیت و توان کشور، پیشنهادات مطرح شده را دریافت و در جلسه هیات دولت در تهران آنها را بررسی و در نهایت به تصویب خواهد رساند.

ابراهیمی با تاکید براینکه دولت برای مصوبات استانی اعتبار لازم را در نظر گرفته است خاطرنشان کرد: پس از تصویب پروژه های استانی در جلسه هیات دولت مصوبات به استان ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این در دولت نهم و دهم در جریان سفرهای استانی، هیات وزیران به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل جلسه داده و مصوبات استانی هیات دولت در همان جلسه را ابلاغ می کردند.