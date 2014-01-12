به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه جدال تفکرات و اندیشه های مجید جلالی و عبدالصمد مرفاوی است در حالی که تراکتورسازی این هفته ها وضعیت خوبی ندارد و خوب نتیجه نمی گیرد اما صبای قم بعد از پیروزی در شیراز به دنبال کسب دومین برد متوالی خارج از خانه است.

در حالی که دیدارهای هشتمین هفته از دور برگشت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس از عصر پنجشنبه بیست و شم دی ماه با انجام شش بازی آغاز می شود تا تیم های پایتخت نشین استقلال و پرسپولیس تهران با خیالی آسوده روز جمعه در داربی معروف تهران به مصاف یکدیگر بروند.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و تراکتور سازی از بیست و سومین هفته رقابت‌های جام سیزدهم، از ساعت 14:30 دقیقه عصر بیست و ششمین روز دی ماه به میزبانی تیم فوتبال تراکتور سازی و در ورزشگاه یادگار امام(ره) شهر تبریز برگزار می‌شود.

نکته مهم در خصوص مصاف تیم‌های صبای قم و تراکتور سازی این است که دو تیم در شرایطی در این دیدار برابر یکدیگر به میدان می‌روند که آخرین بار در هفته هشتم نیم فصل نخست لیگ سیزدهم در ورزشگاه یادگار امام قم به مصاف یکدیگر رفتند و در آن بازی تراکتورسازی 3 بر 1 صبای قم را شکست داد.

صبای قم به غیر از بازی برگشت نهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور که با هدایت رسول کربکندی در ورزشگاه یادگار امام تبریز 3 بر 1 به به تراکتورسازی باخت، در لیگ‌های بعدی یعنی دهم، یازدهم و دوازدهم موفق به کسب دو پیروزی و یک تساوی در تبریز شده است.

از همه جالب‌تر اینکه هر دو تیم در آخرین مصاف لیگ برتری خود در تبریز با دو مربی دیگر به مصاف هم رفتند، زیرا در لیگ برتر فصل گذشته تونی اولیویرا پرتغالی سرمربی تراکتور سازی بود و یحیی گل محمدی نیز هدایت صبای قم را بر عهده داشت.

در بازی رفت لیگ امسال نیز تراکتورسازان با گل هایی که در دقایق 12، 81 و 84 به ثمر رساندند از سد صبای قم گذشتند ولی آنها در هفته های اخیر به دنبال خبرهای ضد و نقیضی که مبنی بر ادامه یا عدم ادامه فعالیت مجید جلالی در راس کادر فنی این تیم به گوش می رسد، حال و روز خوشی ندارد و صبا به دنبال این است که بعد از شکست فجر شهید سپاسی شیراز در هفته بیست و دوم، در دیدار خارج از خانه هفته بیست و سوم نیز بتواند تیم تراکتورسازی تبریز را مغلوب کرده و موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشد.