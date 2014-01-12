حسن محتشم در گفتگو با مهر در خصوص مشکلات مسکن مهر، اظهار داشت: برخی از پیمانکاران و سازندگان پروژه‌های مسکن مهر، این پروژه ها را متوقف و رها کرده اند؛ به همین منظور مجلس هم کمیته ای را برای رسیدگی به شکایات پیمانکاران تشکیل داده است.

وی افزود: از یک طرف کانون سراسری انبوه سازان و از طرف دیگر انجمن انبوه سازان می‌توانند اقداماتی در این زمینه انجام دهند، زیرا در حال حاضر پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر رها شده است و در حال تعلیق است.

نایب رئیس کانون سراسری انجمن انبوه سازان کشور با تاکید بر اینکه روند پیشبرد پروژه ها به قدری کند شده که اگر مسئله قیمت آنها با انبوه سازان تعیین تکلیف نشود، امکان توقف آنها وجود دارد و دولت هم در جریان این قضیه است، افزود: درواقع تعاملاتی وجود دارد و در قسمت های کارشناسی وزارت راه و شهرسازی هم فعل و انفعالاتی دیده می شود تا با برنامه ریزی این معضل را برطرف کنند اما هنوز اقدام قاطع و مشخصی که بتواند راضی کننده طرفین باشد، پیاده نشده است تا انبوه سازان هم ساخت پروژه ها را ادامه دهند.

محتشم تصریح کرد: مسکن مهر باید تعیین تکلیف شود و اگر دولت نمی تواند قیمت مسکن مهر را به طور نقدی افزایش دهد، از طریق راهکارهای دیگری مثل تهاتر اراضی مسکونی و حتی تجاری با انبوه سازان تعامل کند.

وی با بیان اینکه انبوه سازان امکان پیش بینی تورم بالای 40 درصد در سال گذشته را نداشتند، بیان کرد: براساس تفاهم نامه‌های سه جانبه، دولت باید تورم بیش از 20 درصد را به انبوه سازان پرداخت می‌کرد که این اتفاق نیفتاده است. اگر این مسئله حل نشود، ادامه ساخت و تکمیل واحدهای مسکن مهر به تعویق خواهد افتاد و شاهد تجمیع روزافزون متقاضیان و افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.

نایب رئیس کانون سراسری انجمن انبوه سازان با بیان اینکه انجمن انبوه سازان استان تهران عملکرد موفقی در دوره فعلی نداشت، گفت: روش ها و سیاست هایی که در این دوره اعمال شد، روش‌های صحیحی برای مجموعه انبوه سازان نبود، بنابراین در دوره جدید باید با تدبیر و تغییر روش های مدیریتی، کاستی های موجود برطرف شود.

وی تصریح کرد: در بخش مسکن باید طوری با دولت تعامل برقرار کنیم که بر این اساس بتوانیم حضوری فعال‌تر و بهتر در صنعت ساختمان داشته باشیم؛ به این دلیل که در دولت قبلی، هرچند انبوه سازان در این بخش حضور داشتند، اما این حضور به نوعی بود که انبوه سازان تحت پوشش دولت قرار گرفتند و دولت کارفرما و متصدی بود.

محتشم خاطر نشان کرد: در حالی که بخش خصوصی باید در بخش ساخت و ساز مسکن مستقل عمل کند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و انبوه سازان نتوانستند آنطور که باید حقوق خود را بگیرند و محصول خود را به جامعه ارائه بدهند و در واقع دولت به دلیل تصدی گری و در اختیار گرفتن اهرم‌های اقتصادی، انبوه سازان را وادار به مشارکت در مسکن مهر با یک رقم غیرقابل قبول کرد که نتیجه ناموفق آن را در حال حاضر در توقف پروژه های مسکن مهر می‌بینیم.



نایب رئیس کانون سراسری انجمن انبوه سازان کشور تصریح کرد: البته بخشی از مشکلات نیز اجتناب ناپذیر بود زیرا وقتی اهرم‌های اقتصادی در دست دولت قرار بگیرد، حتی اگر منافع انبوه سازان هم تامین نشود، انبوه سازان حداقل به خاطر اشتغال زایی و به کارگیری نیروهای انسانی و امکانات موجود، مشارکت در این طرح را پذیرفتند.

محتشم با اشاره به اینکه انبوه سازان در سال‌های گذشته به مطالبات قانونی خود دست پیدا نکرده‌اند، افزود: نخستین دستور کارِ مدیریت و هیئت مدیره جدید انجمن، باید مطالبه این حق از دولت باشد.