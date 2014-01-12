42 روستای نیر از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، میر فخر الدین زاهد پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از مجمتع آبرسانی شهید محمدزاده این شهرستان تصریح کرد: آبرسانی به این تعداد روستا با تکمیل سه مجتمع آبرسانی در حال ساخت محقق خواهد شد.

وی تاکید کرد: سه مجتمع آبرسانی شهید محمد زاده، شهید کسایی و شهید دورسلو خواجه طرح هایی هستند که زمینه آبرسانی روستاهای فاقد آب شرب این شهرستان را فراهم خواهند کرد.

فرماندار نیر با بیان اینکه مجتمع های آبرسانی از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است، تصریح کرد: البته تخصیص و تامین اعتبارات این طرح ها وی تواند در تسریع روند اجرایی موثر باشد و باید توجه ویژه ای در این زمینه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون 38 میلیارد ریال برای احداث این سه مجتمع هزینه شده است، متذکر شد: آبرسانی به روستاها بویژه مناطق عشایر نشین یکی از مهمترین نیازهای این شهرستان می باشد.

زاهد ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری و با تکمیل مجتمع های آبرسانی در دست اجرا، 42 روستای این شهرستان تحت پوشش آب شرب سالم و بهداشتی قرار گیرند.