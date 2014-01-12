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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۵۰

با سخنرانی فرزند دکتر مفتح؛

گفتمان دینی در دانشکده اصول‌الدین قم برگزار شد

گفتمان دینی در دانشکده اصول‌الدین قم برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: نشست تخصصی راهبرد وحدت حوزه و دانشگاه و نیازهای پیش رو با سخنرانی فرزند دکتر مفتح در دانشکده اصول الدین قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدهادی مفتح، عضو هیئت علمی دانشگاه قم پیش از ظهر یکشنبه در این نشست ضمن مروری بر زندگانی و ویژگی‌های شخصیتی شهید مفتح و بیان نکات برجسته اخلاقی ایشان بر ضرورت انسجام و وحدت بین حوزه و دانشگاه تاکید کرد.

فرزند شهید مفتح اظهار کرد: شخصیت و عملکرد شهید مفتح در آن زمان به گونه‌ای بود که دشمنان اسلام از حضور و فعالیت ایشان در حوزه‌های مختلف هراس داشتند ولی هیچ گاه شهید مفتح دست از فعالیت برنداشته و ضمن همراهی مستمر با امام خمینی(ره) همواره در تمام زمینه‌های علمی و فرهنگی و سیاسی نقش بسزایی ایفا می‌کرد.

وی در ادامه با تاکید بر راهبرد وحدت حوزه و دانشگاه، پیشرفت جامعه بشری در حوزه‌های مختلف علمی و به ویژه دانش هسته‌ای را نیاز امروز جامعه دانست و تاکید کرد: با اتخاذ تدابیر علمی و عملی صحیح می‌توان به این اهداف جامه عمل پوشاند و در حفظ نظام اسلامی و ارزش‌های آن تلاش کرد.

حجت‌‌الاسلام مفتح اظهار کرد: ویژگی ممتاز شهید مفتح آشنایی نزدیک وی با دو نهاد حوزه و دانشگاه در جایگاه تحصیل و مقام تدریس بود که موجب شد وی نیاز و ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه را با عمق وجود درک کرده و این ایده را پایه گذاری کند.

مدیرگروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه قم در این گفتمان دینی که با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی و دانشکده اصول الدین برگزار شد به پرسش‌های دانشجویان در خصوص موضوع نشست پاسخ داد.

کد مطلب 2212900

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