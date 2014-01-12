به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدهادی مفتح، عضو هیئت علمی دانشگاه قم پیش از ظهر یکشنبه در این نشست ضمن مروری بر زندگانی و ویژگی‌های شخصیتی شهید مفتح و بیان نکات برجسته اخلاقی ایشان بر ضرورت انسجام و وحدت بین حوزه و دانشگاه تاکید کرد.

فرزند شهید مفتح اظهار کرد: شخصیت و عملکرد شهید مفتح در آن زمان به گونه‌ای بود که دشمنان اسلام از حضور و فعالیت ایشان در حوزه‌های مختلف هراس داشتند ولی هیچ گاه شهید مفتح دست از فعالیت برنداشته و ضمن همراهی مستمر با امام خمینی(ره) همواره در تمام زمینه‌های علمی و فرهنگی و سیاسی نقش بسزایی ایفا می‌کرد.

وی در ادامه با تاکید بر راهبرد وحدت حوزه و دانشگاه، پیشرفت جامعه بشری در حوزه‌های مختلف علمی و به ویژه دانش هسته‌ای را نیاز امروز جامعه دانست و تاکید کرد: با اتخاذ تدابیر علمی و عملی صحیح می‌توان به این اهداف جامه عمل پوشاند و در حفظ نظام اسلامی و ارزش‌های آن تلاش کرد.

حجت‌‌الاسلام مفتح اظهار کرد: ویژگی ممتاز شهید مفتح آشنایی نزدیک وی با دو نهاد حوزه و دانشگاه در جایگاه تحصیل و مقام تدریس بود که موجب شد وی نیاز و ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه را با عمق وجود درک کرده و این ایده را پایه گذاری کند.

مدیرگروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه قم در این گفتمان دینی که با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی و دانشکده اصول الدین برگزار شد به پرسش‌های دانشجویان در خصوص موضوع نشست پاسخ داد.