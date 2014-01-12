عوارض سال آینده شهرداری همدان براساس واقعیتها تصویب مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نظری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هنوز لایحه بودجه شهرداری به شورا تحویل داده نشده و البته با توجه به پارامترهایی که در نظر گرفته شده نسبت به بودجه سالهای قبل بهتر خواهد بود.

نظری اضافه كرد: بودجه سال 92 شهرداری 180 میلیارد تومان بوده که با توجه به پارامترها و پروژه هایی که قرار است در سال آینده تعریف شود این میزان دو برابر شده و نزدیک 400 میلیارد تومان خواهد بود.

نظری با بیان اینکه هنوز اولویتها کاملا مشخص نشده است، تصریح کرد: اما احداث تقاطع های غیرهمسطح، ایجاد پارکینگ، روان سازی ترافیک و توجه به مناطق محروم در اولویت قرارخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه اگر شهرداری به موقع بودجه را به شورا تحویل دهد بهتر می توان آن را بررسی و تصویب کرد، اظهار کرد: شهردار در تدوین لایحه بودجه تمامی شهر از جمله مناطق محروم و کمتر برخوردار را در نظر بگیرد و عدالت محوری به وضوح در بودجه دیده شود.

عضو شورای شهر همدان اعلام کرد: شمال و جنوب شهر در بودجه نباید تناقض داشته باشند، از طرفی نباید از ساماندهی ورودیهای شهر همدان غافل شد.

نظری درباره تدوین و تصویب دفترچه عوارض سال 93 نیز گفت: افزایش بیش از حد عوارض موجب رکود و تاثیرگذاری منفی بر ساخت و ساز خواهد شد و شهرداری نباید برای تامین منابع مالی و درآمد خود بر این محل تکیه کند.

وی با تاکید بر ایجاد منابع درآمدی پایدار توسط شهرداری گفت: هم اکنون کارخانه سیمان فعال شده و به دنبال ایجاد پردیس سینمایی در یکی از مناطق پایین شهر هستیم تا از این طریق بتوانیم بخشی از درآمدهای شهرداری را تامین کنیم.

عضو شورای شهر همدان با تاکید بر اینکه شهرداری باید به جایی برسد که تکیه خود به عوارض را به حداقل برساند، تصریح کرد: سعی کرده ایم تا عوارض سال آینده را براساس واقعیتها تصویب کنیم و شهرداری باید به سیاستهای شورا عمل کند.