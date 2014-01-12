به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال وعده اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات (مورخ ۲۹ مهرماه) مبنی بر آغاز بکار مجدد شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، پیگیری و هماهنگی‌های لازم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص انجام شد و نخستین جلسه این شورا فردا تشکیل خواهد شد.

در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی که بعد از ظهر فردا برگزار خواهد شد، سازمان توسعه تجارت ایران گزارشی از وضعیت صادرات کشور ارائه خواهد کرد.



در این جلسه همچنین قرار است عملکرد سال جاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه صادرات بررسی و پیشنهاداتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شود.



گفتنی است پس از تعلیق شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۸۶، به پیشنهاد رییس سازمان توسعه تجارت ایران و تأیید وزیر بازرگانی وقت، کمیته‌ای مشورتی با عنوان کمیته توسعه تجارت خارجی تشکیل و در اواخر سال ۸۹ کارگروه صادرات کشور با پیشنهاد وزارت بازرگانی وقت و تصویب هیأت وزیران، به عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری در حوزه صادرات کشور تعیین گردید.



شایان ذکر است یازدهمین جلسه شورای عالی آب نیز فردا پیش از ظهر به ریاست جهانگیری و با حضور برخی وزرا برگزار می‌شود.