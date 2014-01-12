به گزارش خبرنگار مهر، كامران گردان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تأكيد بر ارتقا فرهنگ سرمايه‌گذاري افزود: در راستاي ارتقاي فرهنگ سرمايه‌گذاري بايد با تدوين برنامه‌هاي تشويقي انگيزه سرمايه‌گذاري در سرمايه‌گذاران را تقويت كرد.

وي اضافه كرد: شوراي اسلامي شهر همدان در راستاي حمايت، تسهيل و تسريع امور مربوط به سرمايه‌گذاري در شهر و شناسايي، معرفي توانمندي‌ها و مزيت‌ها و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري نسبت به تشكيل كميسيون اقتصادي، سرمايه‌گذاري و گردشگري اقدام کرد.

سخنگوي شوراي اسلامي شهر همدان به نقش مؤثر مديريت شهري در امر سرمايه‌گذاري اشاره كرد و اظهار داشت: مديريت شهري بايد در تعادل‌بخشي به درآمد، هزينه و ارائه خدمات مطلوب و شايسته، مشاركت بخش خصوصي را در امر سرمايه‌‌گذاري بيش از پيش مورد توجه قرار دهد.

كامران گردان اضافه كرد: همدان به لحاظ قرار گرفتن در كريدور غرب كشور و نزديكي آن به تهران يكي از محورهاي عمده گردشگري و كسب و كار تلقي مي‌شود كه بايد از اين ظرفيت در امر جذب سرمايه‌گذار و فراهم كردن شرايط سرمايه‌گذاري استفاده كرد.

گردان مساعد نمودن محيط و فضاي سرمايه‌گذاري، شناسايي و معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را از مهمترين موارد در اين بخش دانست.