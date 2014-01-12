شهرداری ها امانت دار درآمدهای مردمی هستند/ پرهیز از صرف درآمدها در اقدامات غیر ضروری

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده قبل از ظهر یکشنبه در جلسه شورای همیاری های شهرداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه شهرداری ها اولین دستگاه خدمات دهی مستقیم به مردم هستند، اظهار داشت: شهرداری ها با توجه به خدمات مستقیم به مردم در ردیف نخست دستگاه های خدمات رسانی قرار دارند.

وی با تاکید بر همدلی و همکاری شهردارها با نمایندگان مجلس و شوراها گفت: شهردارها با همدلی و همکاری مشکلات را به نحو صحیح با نمایندگان مجلس در جریان بگذارند تا آنها نیز با وضع قوانین بتوانند در تسریع اجرای خدمات کمک کنند.

استاندار آذربایجان شرقی خدمتگذاری به مردم را وظیفه اصلی شهرداری ها دانست و گفت: خدمت به مردم به خصوص به افراد طبقه پایین جامعه اصلی ترین وظیفه شهرداری ها است.

جبارزاده از خوستار نظارت کامل شهردارها بر فعالیت زیرمجموعه های خود شد تا خدمات شهرداری باعث جلب رضایت مردم شود.

وی نظارت نامحسوس بر تمام دستگاه ها بویژه شهرداری را جهت خدمات رساتنی صادقانه به مردم ضروری دانست.

جبارزاده با تاکید بر اجتناب شهرداری ها از ورود به مسائل سیاسی گفت: شهردارها نقش خدمات دهی به مردم را دارند و باید از ورود به مسایل سیاسی از جمله تبلیغات خود برای انتخابات خودداری کنند.