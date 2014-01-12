اعلام اسامي درگذشت 33 والدين شهدا در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاري مهر، بنابر اخبار ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارده استان کشور، در هفته گذشته 33 نفر دیگر از والدین گرانقدر شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافتند.

اسامي اين والدين شهيد به اين شرح است:

1. فریده عواملی مادر گرانقدر شهید معظم منوچهر مبرز از استان اردبیل

2. قمر خانم بقائی مادر گرانقدر شهید معظم اسرافیل اسماعیل فلک از استان اردبیل

3. مصطفي قلي عظيمي پدر گرانقدر شهید معظم علي اصغر عظيمي از استان اصفهان

4. حاجیه شاهرخ رحمتی کچو مثقالی مادر گرانقدر شهید معظم سید ابراهیم حقیقی از استان اصفهان

5. حبیب اله عقیقی پدر گرانقدر شهید معظم مجتبی عقیقی از استان اصفهان

6. یونس غائب فرزند شاه نظر پدر گرانقدر شهید معظم یعقوب غائب از استان البرز

7. فرخنده میری مادر گرانقدر شهید معظم محرم علی نیکوکار از استان البرز

8. حيدر صالحي پدر گرانقدر شهید معظم فكناز صالحي از استان بوشهر

9. آقا شکیبایی کشه پدر گرانقدر شهید معظم رسول شکیبایی کشه از استان تهران بزرگ

10. ایران حسنخانی مادر گرانقدر شهید معظم حسین علی زاده میلانی از استان تهران بزرگ

11. زهرا رجبی مادر گرانقدر شهید معظم حسن محمودی از استان تهران بزرگ

12. مصطفی بورقاني فراهاني پدر گرانقدر شهید معظم مجتبی بورقاني فراهاني از استان تهران بزرگ

13. مرحومه ترنج مولوي مادر گرانقدر شهید معظم محمد مولوي از استان تهران بزرگ

14. خيرالله صيادي پدر گرانقدر شهید معظم قربانعلي صيادي از استان چهارمحال و بختیاری

15. عبدالحسين مجدمي پدر گرانقدر شهید معظم محمدرضا مجدمي از استان خوزستان

16. علي زكايي مهر پدر گرانقدر شهيدان معظم والامقام جمال و محمد زكايي مهر از استان خوزستان

17. كاظم دريس پدر گرانقدر شهید معظم يونس دريس از استان خوزستان

18. قربانعلی ذوالفقار خانیان پدر گرانقدر شهیدان معظم محمد و عباس ذوالفقار خانیان از استان سمنان

19. سیف‌الله حیدری ‌روچی پدر گرانقدر شهید معظم شمس‌اله حیدری‌روچی از استان قزوین

20. غلامحسین زرآبادی‌پور پدر گرانقدر شهید معظم محمدعلی زرآبادی‌پور از استان قزوین

21. طوبی قیصری مادر گرانقدر شهید معظم غلامرضا میرانی از استان کرمانشاه

22. فاطمه گودرزی مادر گرانقدر شهید معظم امیر حسین فراهانی از استان کرمانشاه

23. شوکت خورابه مادر گرانقدر شهید معظم مراد اسکوف از استان کرمانشاه

24. مرحومه غزال صبور مادر گرانقدر شهید معظم حسن صبوریه از استان کرمانشاه

25. مرحومه پوران محمدی مادر گرانقدر طلبه شهید معظم محمد مهدی تبار از استان کرمانشاه

26. مرحوم حبیب بخشی پدر گرانقدر شهید معظم محمد بخشی از استان کرمانشاه

27. آنامحمد ندر پدر گرانقدر شهید معظم فریدون ندر از استان گلستان

28. خیرالنسا خیبلی مادر گرانقدر شهیدان معظم ابراهیم و حسین سیاه مرگویی از استان گلستان

29. حلیمه محسنی مادر گرانقدر شهید معظم ابوالحسن هادی از استان گلستان

30. نظاره محسني مادر گرانقدر طلبه شهید معظم وحيد محسني از استان مازندران

31. مادر گرانقدر شهید معظم محمد مهدي پورحسن از استان مازندران

32. مهر نسا فيض آبادي گرانقدر شهید معظم محمد فيض آبادي از استان مرکزی

33. ماهی کلهری مادر گرانقدر شهیدان معظم علی احمد و علی حسن قربانی از استان همدان