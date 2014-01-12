شهرداری ها برای جذب سرمایه گذار در شهرها تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی قبل از ظهر یکشنبه در جلسه شورای سازمان همیاری های شهرداری آذربایجان شرقی از مشارکت بیش از 50 میلیارد ریالی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کلانشهر تبریز خبر داد و افزود: شهر تبریز با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی باعث جلب توجه سرمایه گذاران برای مشارکت با شهرداری جهت سرمایه گذاری شده است.

وی بررسی مزیت ها و ظرفیت های شهرستان ها را برای سرمایه گذاری موثر دانست و گفت: شهردارهای شهرستان ها با بررسی مزیت های شهری خود برای جذب سرمایه گذار اقدام کنند.

شهردار کلانشهر تبریز ادامه داد: با توجه به اینکه درآمدهای شهرداری ها از مرم است باید ارایه خدمات برای مردم رضایت بخش باشد در غیر این صورت شهرداری ها باید به کسورهای خدمت رسانی خود پاسخگو باشند.

نجفی از پیگیری اجرای قوانین شهرداری ها بر اساس نیاز امروزی شهرها خبر داد و افزود: شهرداری به صورت جدی پیگیر اجرای قوانین جدید شهرداری منطبق با نیازها و خواسته های امروزی شهر است.

وی خواستار همدلی و همکاری شهرداری ها با شورای اسلامی شهر شد.