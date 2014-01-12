وقوع حادثه در محور سقز - سنندج پنج كشته و زخمی به جای گذاشت

رمضان نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این سانحه رانندگی یک دستگاه پژو 405 و یک دستگاه پژو پارس با هم برخورد کردند که متاسفانه دو نفر در دم جان باختند و سه نفر هم زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

وی با اشاره به این مطلب که انحراف به چپ خودروی پژو پارس باعث این تصادف دلخراش شده است، افزود: سه نفر زخمی این حادثه نیز فورا به مراکز درمانی انتقال داده شده اند.

رئیس پلیس راه های کردستان خواستار رعایت اصول قوانین و مقرارات رانندکی از سوی رانندگان شد و بیان کرد: عدم تمرکز، خواب لودگی، بی احتیاطی و سرقت های غیر مجاز از جمله مواردی هستند که متاسفانه منجر به تصادفات دلخراش می شودند.

نادری یادآور شد: به دلیل بارش باران و برف جاده های استان لغزنده هستند، احتیاط کامل از سوی رانندگان و دارا بودن تجهیزات زمستانی ضروری است.

وی گفت: انتظار می رود رانندگان به هشدارهای پلیس توجه داشته باشند و با حداکثر سرعت مجاز در جاده ها تردد کنند تا دیگر شاهد تکرار چنین حوادثی در سطح استان نباشیم.