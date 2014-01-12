لزوم تبیین دستاوردهای انقلاب/ دشمنان به دنبال نابودی تفکر دینی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی صبح یکشنبه در جلسه ستاد دهه فجر گفت: به برکت انقلاب اسلامی امروز ایران اسلامی در اوج اقتدار و استقلال بوده و هیچ گونه وابستگی به بیگانگان ندارد.

وی انقلاب اسلامی ایران را مبتکر حکومت دینی و الهی برای مدیریت جهان دانست و افزود: در زمانی که استکبار جهانی تمام توان خود را برای ضربه زدن به اسلام به کار گرفته بود امام راحل( ره) تفکر حکومت دینی را مطرح کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان اذعان داشت: از آن زمان دشمنان توطئه های خود را برای ضربه زدن به تفکر دینی آغاز کردند چرا که این ایده را تهدیدی برای بقای خود می دانستند.

وی تصریح کرد: باید دستاوردهای نظام و انقلاب برای همگان به ویژه جوانان تبیین شود و با کمک نخبگان و کارشناسان در راستای هرچه بهتر برگزار شدن برنامه های دهه فجر به لحاظ کیفی گام برداریم.

صدفی بر لزوم توجه به محتوی برنامه های دهه فجر تاکید و تصریح کرد: این فرصتی مغتنم برای آشنایی جوانان با آرمان ها و ارزش های انقلاب است که باید از آن به خوبی بهره برد.

رئیس ستاد دهه فجر استان کرمان دهه فجر را آغاز خوبی ها و ارزش ها دانست و افزود: اکنون که 35 سال از انقلاب شکوهمند ایران می گذرد با مقایسه شرایط امروز با زمان حکومت ستمشاهی در می یابیم که امام خمینی( ره) چه خدمت بزرگی به مسلمانان جهان کردند.

وی گفت: در راه حفظ آرمان های انقلاب شهدای بسیاری جان خود را نثار کردند و برماست که امروز ادامه دهنده راه آنها باشیم.



