به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور محمدی با اشاره به انتشار برخی شایعات بی‌اساس در بازار سرمایه در روزهای اخیر، با اعلام اینکه رفتارهای هیجانی و مبتنی‌ بر شایعات از سوی برخی سرمایه‌گذاران قابل دفاع نیست، گفت: انتشار شایعات در بازار سرمایه، می‌تواند منافع سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند، به سرمایه‌گذاران توصیه کرد براساس شایعات تصمیم‌گیری نکنند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: ممکن است تعدادی از سرمایه‌گذاران با استناد به شایعاتی که مبنا ندارند، اقدام به فروش سهام خود کنند، درحالیکه این اقدام ممکن است به قیمت ازدست رفتن فرصت‌ها برای آنها تمام شود و این افراد پس از بازگشت بازار به شرایط رونق، دیگر نتوانند سهامی را که به قیمت پایین واگذار کرده‌اند، خریداری کنند.

وی با توصیه به سهامداران درخصوص پایبندی به استراتژی‌های بلندمدت در سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران باید با تحلیل عمیق در بازار سهام فعالیت کنند و به افق زمانی ترسیم‌شدن برای سرمایه‌گذاری خود پایبند باشند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رفتارهای هیجانی و مبتنی‌بر شایعات نامعتبر، به هیچ وجه قابل دفاع نیست، خاطرنشان کرد نوسان قیمت سهام از ویژگی‌های بورس است و در حال حاضر نیز پتانسیل‌های خوبی در بورس وجود دارد، اما طبیعی است که نباید انتظار داشت بازار سهام با همین رشد به روند خود ادامه دهد.

محمدی تأکید کرد: گاهی اوقات ممکن است شایعاتی با اهداف خاص در بازار منتشر ‌شود، اما سرمایه‌گذاران نباید تحت تأثیر اینگونه شایعات رفتار کنند، چون این رفتار به نفع آنها نخواهد بود و در بلندمدت می‌تواند منافع آنها را به مخاطره بیاندازد. بازار سرمایه، اصول و قواعد خاص خود را دارد و شایعات نمی‌تواند در بلندمدت، این اصول و قواعد را مخدوش کند.

