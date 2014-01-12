ورزشکاران ساوجبلاغی در رشته های مختلف کسب افتخار کردند

اسفندیار عقبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تیم گوبرانی دانش آموزان استثنایی مهر هشتگرد که در شهریور ماه موفق شد مقام قهرمانی مسابقات کشوری در مشهد را از آن خود نماید تمرینات خود را از سر گرفته اند.

وی در ادامه افزود: این تیم در مسابقات کشوری شهریور ماه سال جاری به عنوان نماینده استان البرز موفق شد به همراه اصغر زارعی، مهدی ناصر خیلی، علی بابازاده به مربیگری ایوب خیامدار مقام قهرمانی مسابقات گویرانی را از آن خود نماید.

عقبایی تاکید کرد: در این رقابتها تیم تهران و کرمان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند و هم اکنون نیز این تیم مهر هشتگرد تمرینات خود را آغاز نموده است تا بار دیگر در رقابتهای کشوری شرکت نماید.

ورزشکاران کشتی گیر ساوجبلاغی کسب افتخار کردند

وی در ادامه با اشاره به ورز ش کشتی گفت: کشتی گیران ساوجبلاغی 3طلا، 1نقره و 8 برنز را در رقابتهای استانی از آن خود کردند و افتخاری دیگر را برای ساوجبلاغ آفریدند.

مدیر اطلاع رسانی اداره ورزش شهرستان ساوجبلاغ یادآور شد: مسابقات کشتی فرنگی در سالن ورزشی انقلاب کرج در رده های سنی خردسالان، نوجوانان و بزرگسالان با حضور کشتی گیرانی از شهرستانهای مختلف استان البرز برگزار شد.

وی اظهار داشت: در مسابقات کشتی فرنگی در رده نوجوانان 119 شرکت کننده، در رده سنی خردسالان 33 شرکت کننده و در رده سنی بزرگسالان 80 شرکت کننده به رقابت پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: مربیگری تیم شهرستان ساوجبلاغ را سید جلال الدین ارجمندی به عهده داشت و سرپرستی این تیم نیز به عهده غیاث باقری و احمد واعظی بود.

این مسئول افزود: سینا شاطر و علی توانگری در رده سنی نوجوانان مقام سوم را کسب کردند و در دره سنی خردسالان سید حمید افتخاری مقام اول و محمد حسین افتخاری مقام سوم را به دست آوردند و در رده سنی بزرگسالان محسن خرمجاه مقام اول وزن خود را کسب کرد.

تیم شهرستان ساوجبلاغ در مسابقات کشتی فرنگی در مجموع امتیازات به مقام پنجم رسید



عقبایی با اشاره به مسابقات کشتی فرنگی گفت: در مسابقات کشتی آزاد 409 شرکت کننده در رده سنی نوجوانان، 211 شرکت کننده در رده سنی خردسالان و 283 شرکت کننده در رده سنی بزرگسالان شرکت داشت که تیم ساوجبلاغ به مربیگری حسین کیانپور، علی کرمی و حسین حمزه زاده و سرپرستی غیاث باقری، احمد واعظی و فرامرز صفایی موفق به کسب مقام شدند.

این مسئول یادآور شد: سه مقام سوم در رده سنی نوجوانان توسط پژمان امینی، محمد جواد جمشیدپور و سجاد فیروزگاه کسب شد.

وی در ادامه افزود: در رده سنی خردسالان یک مقام اول توسط امیر حسین قره داغی و یک مقام سومی توسط آریا خوانساری به دست آمد و در رده سنی بزرگسالان، مصطفی سبزه مکان مقام دوم و محمد صفایی مقام سوم را به دست آودند و در رده بندی تیمی، تیم شهرستان ساوجبلاغ در جایگاه پنجم قرار گرفت.



اعزام دو مربی ساوجبلاغی به ارتقاء مربیگری تکواندو به درجه 2

مدیر اطلاع رسانی اداره ورزش شهرستان ساوجبلاغ خاطرنشان کرد: دو تن از مربیان فعال و مجرب شهرستان ساوجبلاغ به دوره های ارتقاء مربیگری اعزام شدند.

وی گفت: داود کمالی و علی نوفلاح در کلاسهای ارتقاء مربیگری از درجه 3 به 2 رشته ورزشی تکواندو شرکت کردند. این دوره از کلاسها زیر نظر فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران در استان تهران به صورت کشوری برگزار شد و این دو مربی با موفقیت این دوره را چه در بخش عملی و چه در بخش تئوری پشت سرگذاشتند.



رئیس بوکس ساوجبلاغ کادر فنی و کمیته اجرایی میزبانی رقابتهای کشوری را برعهده داشت

وی در ادامه با اشاره به اخباری از رشته بوکس در این شهرستان گفت: رضا جمشیدی رئیس هیئت بوکس شهرستان ساوجبلاغ از سوی هیئت بوکس استان البرز مسئولیت کادر فنی و کمیته اجرایی را در میزبانی رقابتهای کشوری برعهده داشت.

عقبایی اظهار داشت: حکم رضا جمشیدی از سوی علیرضا جوانمردی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز صادر شد و وی با حس مسئولیت پذیری و پشتکار همیشگی خود هیئت استان البرز را در این میزبانی یاری کرد.

این مسئول در پایان تاکید کرد: این رقابتها به میزبانی استان البرز در مجموعه ورزشی انقلاب کرج با حضور 30 تیم از استانهای مختلف برگزار شد و این اولین میزبانی مسابقات کشوری در رشته ورزشی بوکس بود که با موفقیت و سربلندی جامعه ورزش استان البرز پشت سر گذاشته شد.