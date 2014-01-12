۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۲۷

امیری:

دو هزار مدرسه مازندران نمازخانه مستقل ندارند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه دو هزار مدرسه استان نمازخانه رسمی و مستقل ندارند، خواهان تشکیل مجمع خیران اقامه نماز و ساماندهی هدایای مردمی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی امیری ظهر یکشنبه در نشست شورای قرآن و نماز، تعداد مدارس دارای نمازخانه های رسمی و مستقل را هزار و 200 واحد اعلام کرد.

وی با بیان اینکه، منظور از نمازخانه های غیر رسمی اینست که فضاهای دیگر به اقامه نماز اختصاص داده می شود، اظهار داشت: اکنون دو هزار مدرسه استان نماز خانه رسمی برای اقامه نماز دارند.

وی با اشاره به اینکه نماز پشتوانه محکم برای دستیابی به اهداف متعالی است، اظهار داشت: در سالهای اخیر نیز تلاش های خوبی برای ساخت نماز خانه در مدارس استان صورت گرفته است.

امیری همچنین بیان داشت: فضای نمازخانه ای تکمیل کننده برنامه های درسی است و تاثیر بسزایی در تربیت و پرروش فرزندان دارد و امیدواریم خیران در این بخش همکاری لازم داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: در حال حاضر 470 نماز خانه در مدارس استان در دست ساخت است که برای تکمیل آن نیازمند حمایت خیران هستیم.

وی بر لزوم تشکیل مجمع خیران اقامه نماز تاکید کرد و گفت: این مجمع در کسب کمک ها و ساماندهی هدایای خیران می توان موثر باشد.

مازندران 500 هزار دانش آموز دارد که در چهار هزار و 200 مدرسه مشغول تحصیل هستد.

