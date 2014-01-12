سهمیه 4800 نفری برای ایجاد شغل در قدس/ بیشترین سهمیه اشتغال مربوط به صنعت و معدن است

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان قدس در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که پیش از ظهر امروز با حضور مدیران ادارات در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در آمارهای رسمی نرخ بیکاری شهرستان قدس 12 درصد اعلام شده که البته این عدد واقعی به نظر نمی رسد ولی حتی اگر درست باشد برای شهرستانی با هزار و 500 واحد صنعتی چنین آماری در حوزه بیکاری بسیار زیاد است.

نورمحمد فردی افزود: امروزه بحث اشتغال یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم و مسئولین است، وقتی اشتغال و درآمد عمومی جامعه کاهش یابد، ناهنجاری های اجتماعی افزایش خواهند یافت، بر طبق ریشه یابی هایی که برای ناهنجاری های مختلف صورت گرفت، مشخص شده که افراد وقتی نیاز مالی پیدا کنند حاضرند دست به هر کاری بزنند و این نرخ بیکاری که اکنون در کشور وجود دارد زنگ خطر را به صدا درآورده است.

سه اداره شهرستان قدس که بیشترین جذب نیرو را داشته باشند، تشویق می شوند

این مسئول بر وجود تعامل بین دستگاه های مختلف برای حل مشکل بیکاری در شهرستان، عنوان کرد: در حال حاضر ظرفیتهای بسیار خوبی در شهرستان قدس وجود دارد از جمله 70 معدن شن و ماسه که بیش از 70 درصد از مصالح ساختمانی استان تهران را تامین می کنند، هزار و 500 واحد صنعتی و تولیدی در بخش صنعت و بخش کشاورزی، البته شاید بخش کشاورزی از بخش صنعت که محور توسعه قدس است، ضعیف تر باشد اما ایجاد اشتغال در آن آسانتر است.

وی ادامه داد: علت اصلی محرومیت شهرستان قدس، توجه به حاشیه ها است، این نوع نگاه اشتباه است و هیچ مشکلی از مردم و شهرستان حل نمی کند باید نگاه ویژه مسئولان به رفع مشکل و کار مردم باشد، اکنون که سهمیه های جذب نیرو و اشتغال زایی ادارات از سوی دولت اعلام شده باید همه دستگاه ها با تلاش مطلوب به تعهدات خود عمل کنند، در این زمینه سه دستگاهی که بیشترین جذب نیرو را داشته باشند مورد تشویق قرار می گیرند.

در ادامه معاون امور مالی و برنامه ریزی فرماندار گفت: همه ساله سهمیه ها در آغاز سال اعلام می شد و ادارات می توانستند در فرصتی که در اختیار داشتند به تعهدات خود عمل کنند اما در سال جاری با توجه به دیر اعلام شدن سهمیه ها ادارات با مشکلاتی روبرو هستند.

رحمان علیزاده افزود: در سال 91 شهرستان قدس با تعهد 110 درصدی موفق شد در سطح استان تهران بن رتبه های برتر قرار بگیرد و کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان با تعهد 300 درصدی رتبه اول استان را کسب کرد، البته تعدادی از ادارات هم به دلیل مشکلاتی که داشتند نتواستند جذب حداکثری داشته باشند.

سهمیه شهرستان قدس در سال جاری 4875 نفر اعلام شد

وی ادامه داد: سهمیه ای که امسال برای شهرستان اعلام شده است چهار هزار و 875 نفر است که عمده این تعداد یعنی حدود سه هزار نفر مربوط به اداره صنعت، معدن و تجارت هستند، البته با وجود هزار و 500 واحد صنعتی که در شهرستان فعالیت می کنند تحقق این امر کار مشکلی نیست.

علیزاده تاکید کرد: سنجش فعالیتهای ادارات از روی سامانه رصد صورت می گیرد یعنی هر میزان ایجاد اشتغال را ادارات باید در سامانه رصد ثبت کنند در غیر این صورت جز آمار محسوب نمی شود، 3 سال از اجرای این طرح می گذرد و ادارات باید با روش انجام امور آشنا باشند و هیچ قصور و کوتاهی مورد قبول واقع نمی شود.

سپس رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قدس گفت: در سال جاری تاکنون حدود 750 نفر توسط اداره کار و سه موسسه کاریابی دارای شغل شده اند و 2600 نفر هم بیمه بیکاری دریافت می کنند.

علیرضا عبادی افزود: این سهمیه ها همواره در اول سال اعلام می شدند اما امسال به دلیل این که دولت تغییر یافت اعلام سهمیه ها تاکنون به تعویق افتاد و به دلیل فرصت کوتاهی که تا پایان سال باقی مانده و مشکلاتی که در آخر سال وجود دارد مسئولیت ادارات از سال های پیش سنگین تر است.

بیشترین سهمیه 2950 نفر است که به اداره صنعت، معدن و تجارت تعلق دارد

وی بیان کرد: با توجه به این که شهرستان قدس سال گذشته بیش از تعهد خود جذب داشته در سال جاری نیز از ادارات انتظار دارد با جدیت در این امر بکوشند، سهمیه ادارات به صورت زیر اعلام شده است: آموزش و پرورش 50 نفر، دفاتر پیشخوان دولت 3 نفر، ارشاد و فرهنگ اسلامی 180 نفر، بنیاد شهید و امور ایثارگران 60نفر، جهاد کشاورزی 202 نفر، کمیته امداد 568 نفر، فنی و حرفه ای 400 نفر، صنعت، معدن و تجارت 2950 نفر، میراث فرهنگی 110 نفر، ورزش و جوانان 20 نفر، کار و امور اجتماعی 239 نفر، بهریستی 70 نفر و اداره گاز 2 نفر.

این مسئول تاکید کرد: تعدادی از ادارات تعداد قابل توجهی از تعهدات خود را انجام داده و در سامانه رصد ثبت کرده اند که از همه دستگاه ها درخواست می شود هر چه سریعتر در این مورد اقدام کنند، البته سه بانک از بانک های عامل که وام های خود اشتغالی را پرداخت می کنند اعلام کردند که نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند که این خود مشکل بزرگی برای ادارات و مردم بوجود می آورد که تقاضای رسیدگی به این امر می شود.