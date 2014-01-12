صدور محصولات دانش بنیان به عراق، افغانستان و ترکمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید احمدی در مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، پیشرفت های کشور در حوزه های هسته ای، نانو، هوافضا و شیمی مرهون تلاش ها در اراده قوی محققان کشورمان بوده است، افزود: در حال حاضر باید مرحله جدیدی از تحقیقات را در کشور شروع کنیم که چرخه علم پژوهش، فناوری و ثروت باید به عنوان چرخه حیات علمی کشور مدنظر قرار داده شود تا زندگی مردم را متحول کند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تولید علم را به معنای تامین آسایش دانست و اظهار داشت: در حال حاضر با راه اندازی دانشگاه های پیام نور، آزاد و پردیس های دانشگاهی به اندازه کافی، مراکز آموزشی در کشور داریم ولی در حوزه پژوهش های خصوصی ، غیردولتی و همچنین پژوهش هایی مرتبط با صنعت اقدامی صورت نگرفته است.

وی همچنین با اشاره به رویکرد این وزارتخانه در حوزه علم و فناوری خاطر نشان کرد: در وزارت علوم رویکرد آموزش محور را کنار گذاشته ایم و به جای آن پژوهش هایی که قادر به نفوذ به صنعت باشند و بتوانند اشتغال ایجاد کنند مدنظر قرار داده شده است.

احمدی با تاکید بر اینکه عملکرد پژوهشگاه ها باید متفاوت از دانشگاه ها باشد، ادامه داد: پژوهشگاه شیمی نیز باید با شناسایی جایگاه خود بررسی کند که تا چه میزان می تواند در تولید ناخالص ملی سهیم باشد که امیدواریم با تجارب دکتر امیدخواه به این هدف نایل شویم.

وی با تصریح بر اهمیت تجاری سازی یافته های علمی بر دستاوردهای پژوهشی، خاطرنشان کرد: بسیاری از اساتید در زمینه چگونگی تبدیل محصول خود به محصول تجاری آشنایی ندارند که امیدواریم این زمینه در پژوهشگاه شیمی فراهم شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم همچنین با اشاره به توانمندی کشور برای صدور کالاهای دانش بنیان یادآور شد: قادر هستیم تا محصولات خود را در کشورهایی چون عراق، افغانستان و ترکمنستان که بازار خوبی برای ما هستند صادر کنیم.