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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۴۲

راشد عنوان کرد؛

بی توجهی شهرداری ها به فعالیت های عمرانی/ پرهیز از استخدام غیر متخصص ها در مجموعه شهرداری

بی توجهی شهرداری ها به فعالیت های عمرانی/ پرهیز از استخدام غیر متخصص ها در مجموعه شهرداری

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیر کل امور فنی استانداری آذربایجان شرقی از شهرداری ها خواست تا با بها دادن به فعالیت های عمرانی، زمینه ساز حل مشکلات این حوزه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، احد راشد قبل از ظهر یکشنبه در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری های آذربایجان شرقی گفت: بر اساس تجربه 34 ساله انقلاب اسلامی، شهرداری ها به اجرای فعالیت های عمرانی بهایی نمی دهند.  

وی از شهرداری ها خواست تا به بحث کیفیت فعالیت های عمرانی توجه داشته و از استخدام افراد غیر متخصص در این حوزه خودداری کنند.

راشد تاکید کرد: با توجه به اینکه 80 درصد شهرداران فعلی جدید هستند، باید برای آشنایی آنها با مسائل شهری جلساتی تشکیل شود.

وی با بیان اینکه منبع اصلی درآمد شهرداری ها مردم هستند اظهار داشت: شهرداری ها در ارایه خدمات خود به مردم به جای منفعت آنی به رضایت مردم توجه داشته باشند.

کد مطلب 2212970

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