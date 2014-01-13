تولید باطری جدید برای افزایش برد خودروهای الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، طراحی جدید برای یک بخش مهم از باطری خوردهای الکترونیک به شکل چشمگیری طول عمر این فناوری را افزایش داده است و استفاده تجاری آن را یک گام به واقعیت نزدیک کرده است.

محققان با تولید یک اند (قطب مثبت باطری) هیبرید در آزمایشگاه ملی شمال غربی اقیانوس آرام متعلق به وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا موفق شدند عمر باطریهای لیتیوم- سولفور را چهار برابر کنند.

براساس آزمایشهای ملی شمال غرب، این اند جدید طول عمر سیستمهای باطریها را به چهاربرابر بیشتر از گذشته افزایش داده است.

جون لیو نویسنده مقاله ای که در همین رابطه منتشر شده گفت: باطریهای لیتیوم – سولفور می توانند روزی به ما کمک کنند که با اتومبیلهای الکترونیک طولانی تر رانندگی کنیم و انرژی باد تجدیدپذیر را به صورت ارزانتری ذخیره کنیم، اما پیش از آن باید به برخی چالشهای فنی غلبه کرد.

خودروهای الکترونیک امروز به صورت معمول با باطریهای لیتیوم – یون قابل شارژ تغذیه می شوند. اما مواد شیمیایی این باطریها میزان انرژی که آنها می توانند ذخیره کنند را محدود می کند. مهمترین چالشهای این باطری واکنشهای جانبی ناخواسته است که موجب می شود عمر این باطریها کاهش یابند.

تاکنون اکثر تحقیقاتی که روی باطریهای لیتیوم سولفور شده روی متوقف کردن نشت سولفور از کاتد (قطب منفی باطری) متمرکز شدند، اما تحقیقات جدید روی افزودن یک لایحه محافظتی به اند متمرکز شده که از گرافیت ساخته شده است.

این محافظ گرافیتی واکنشهای جانبی سولفور را از سطح لیتیوم اند دور می کند. ترکیب گرافیت باطریهای لیتیوم یون با لیتیوم باطریهای عالی موجب شد که دانشمندان یک اند هیبرید جدید از هر دو تولید کنند.

نتایچ این تحقیق در مجله ارتباطات طبیعی منتشر شده است.