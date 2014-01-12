مهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا این هفته شش پیروزی بسیار ارزشمند کسب کرده ایم و خوشبختانه اعضای تیم آذرخودرو نوین قم هم توان و قدرت خود را به خوبی به رخ حریفان کشیده اند و هم اینکه تیم اکنون در جمع مدعیان قهرمانی قرار دارد.

وی از رقابت نزدیک مدعیان برای رسیدن به سکوی نخست مسابقات این فصل سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور خبر داد و افزود: تیم کاراته آذرخودرو نوین قم با پیروزی های ارزشمند خود در هفته سوم توانست رقبای خود را پشت سر بگذارد و در صدر جدول قرار بگیرد.

سرپرست تیم کاراته آذرخودرو نوین قم قم بیان داشت: تیم ما با برتری مقابل حریفان خود در هفته سوم مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور اکنون انگیزه و قدرت بسیار بالایی برای رسیدن به اولین قهرمانی خود در این پیکارها دارد.

وی بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون کاراته کشورمان دیدارهای هفته سوم از سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور در سالن پیام مخابرات تهران برگزار شد و در پایان این هفته از مسابقات تیم آذرخودرو نوین قم با برتری مقابل حریفان و با کسب هفت پیروزی از هفت مسابقه خود با 21 امتیاز در صدر جدول رده بندی این فصل سوپر لیگ قرار گرفت.

کریمی با بیان اینکه تیم دانشگاه آزاد اسلامی با یک بازی کمتر و 18 امتیاز در رتبه دوم ایستاده است و جدی ترین تعقیب کننده تیم آذرخودرو نوین قم به شمار می رود، افزود: تیم ما در هفته چهارم مسابقات با دانشگاه آزاد مسابقه دارد و پیروزی در آن رقابت حساس تا حد زیادی چهره قهرمان این فصل را مشخص کند.

سرپرست تیم کاراته آذرخودرو نوین قم با اشاره به رده بندی دیگر تیم های حاضر در سوپر لیگ، ابراز داشت: بعد از آذرخودرو نوین قم و دانشگاه آزاد اسلامی تهران، به ترتیب تیم های لوله سبز آسیا با 15 امتیاز، فولادمبارکه سپاهان با 15 امتیاز، باشگاه پرهام با 9 امتیاز، آوای رزم با 6 امتیاز، برق هرمزگان با 6 امتیاز، جندی شاپور شیراز با 6 امتیاز، مناطق نفت خیزجنوب و شهید داورزنی قرچک بدون امتیاز در رتبه های بعدی سوپر لیگ کاراته کشور قرار دارند.

وی در پایان به نتایج بازی های تیم آذرخودرو نوین قم در هفته سوم سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور اشاره کرد و افزود: تیم ما در این هفته به ترتیب موفق به شکست تیم های آوای رزم، باشگاه پرهام و شهید داورزنی شهر قرچک شد.

نتایج هفته سوم مسابقات از این قرار است:

دانشگاه آزاد اسلامی 28 - جندی شاپور شیراز صفر

باشگاه پرهام 13 - آذرخودرونوین قم 14

فولادمبارکه سپاهان 17 - برق هرمزگان 10

فولادمبارکه سپاهان 4 - دانشگاه آزاد اسلامی 23

آوای رزم 4 - آذرخودرو نوین قم 23

باشگاه پرهام 13 - جندی شاپور شیراز 14

شهیدداورزنی قرچک یک - لوله سبزآسیا 26

فلادمبارکه سپاهان 23 - جندی شاپور شیراز 4

شهید داورزنی قرچک صفر- آذرخودرو نوین قم 28

آوای رزم 7 - لوله سبز آسیا 20

لوله سبز آسیا 22 - برق هرمزگان 6