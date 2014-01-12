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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۵۳

چلسی خواستار بازگشت "نمانیا ماتیچ" به استمفوردبریج شد

چلسی خواستار بازگشت "نمانیا ماتیچ" به استمفوردبریج شد

"ژوزه مورینیو" برای تقویت خط میانی چلسی خواستار به خدمت گرفتن دوباره "نمانیا ماتیچ" شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هافبک 25 ساله صرب در حال حاضر در بنفیکا به سر می برد و چلسی با مبلغ 21 میلیون پوند خواستار بازگشت این بازیکن به استمفوردبریج در فصل نقل و انتقالات زمستانی شده است. ماتیچ در ژانویه 2011 از چلسی جدا شد و "کارلو آنچلوتی"، مربی وقت آبی پوشان لندنی، "داوید لوییس" را با مبلغ 25 میلیون پوند از بنفیکا به جای این بازیکن به خدمت گرفت.

البته بسیار بعید به نظر می رسد باشگاه پرتغالی با پیشنهاد 21 میلیون پوندی مسئولان چلسی موافقت کند. این در حالی است که آنها با انعقاد قراردادی به ارزش 4/15 میلیون پوند ماتیچ را به خدمت گرفتند.

بر پایه گزارش تلگراف، به غیر از ماتیچ گزینه دیگری هم در دستور کار دارد. مسئولان چلسی به انعقاد قرارداد با "فردی گوآرین"، بازیکن اینترمیلان، هم نزدیک هستند.

کد مطلب 2213009

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    نظرات

    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
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      منطقیه
    • چلسی فن IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
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      بنظرم ماتیچ خرید خوبی هستش ولی اگر پوگبا رو بخرن سود کردن

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