چلسی خواستار بازگشت "نمانیا ماتیچ" به استمفوردبریج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هافبک 25 ساله صرب در حال حاضر در بنفیکا به سر می برد و چلسی با مبلغ 21 میلیون پوند خواستار بازگشت این بازیکن به استمفوردبریج در فصل نقل و انتقالات زمستانی شده است. ماتیچ در ژانویه 2011 از چلسی جدا شد و "کارلو آنچلوتی"، مربی وقت آبی پوشان لندنی، "داوید لوییس" را با مبلغ 25 میلیون پوند از بنفیکا به جای این بازیکن به خدمت گرفت.

البته بسیار بعید به نظر می رسد باشگاه پرتغالی با پیشنهاد 21 میلیون پوندی مسئولان چلسی موافقت کند. این در حالی است که آنها با انعقاد قراردادی به ارزش 4/15 میلیون پوند ماتیچ را به خدمت گرفتند.

بر پایه گزارش تلگراف، به غیر از ماتیچ گزینه دیگری هم در دستور کار دارد. مسئولان چلسی به انعقاد قرارداد با "فردی گوآرین"، بازیکن اینترمیلان، هم نزدیک هستند.