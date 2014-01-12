قصد دولت درباره منتقدین گندم نمایی و جوفروشی نیست/ پروانه خبرنگاری محدود کننده خبرنگاران نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر محمد رضا صادق در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشکده خبر به سئوالات آنان پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص صدور پروانه خبرنگاری و بحث ها و حاشیه هایی که پیرامون این موضوع وجود دارد اظهار کرد: این موضوع آنگونه که دربرخی رسانه ها مطرح شده ، نیست چرا که صنف و گروه خبرنگاران باید شناخته شده تر باشند تا از فرصت ها و ظرفیت هایی که برای آنان وجود دارد استفاده بهتری ببرند.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور تاکید کرد: آنچه در ارتباط با پروانه خبرنگاری عنوان می شود مبنی بر اینکه می خواهند خبرنگاران را محدود کنند به هیچ عنوان صحت و واقعیت ندارد و بنده از مسئولان این حوزه درخواست خواهم کرد که توضیحات بیشتری به جهت تنویر افکار عمومی ارائه کنند.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص تفاوت دولت ها با یکدیگر عنوان کرد باید دید مردم چه می خواهند؟ این دولت اعتقاد به همراهی و کمک مردم دارد و می خواهد کارش را با کمک مردم پیش ببرد. افتخار دولت یازدهم این است به خواست مردم و برای مردم سر کار آمده است.

صادق در پاسخ به سئوالی درباره سفرهای استانی دولت و تفاوت این سفرها با سفرهای دولت قبلی گفت: رئیس جمهور و اعضای دولت سفرهایی را به استانها انجام خواهند داد همین طور که تا دو روز آینده رئیس جمهور و برخی اعضای دولت به استان خوزستان سفر خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور در سفر به خوزستان دیداری با مردم این است خواهد داشت و برخی طرح های این استان را مورد بررسی قرار خواهد داد به دلایل انتخاب خوزستان به عنوان اولین مقصد دولت اشاره کرد و یادآور شد: استان خوزستان برای ما اهمیت بسیاری دارد چرا که این استان برای حفظ کشور مقاومت های بسیاری از خود نشان داد و فداکاری های بسیاری نیز در آن صورت گرفت.در واقع خوزستان محل فداکاری ها و رشادت های پدران و مادران ما است.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور با بیان اینکه سفر رئیس جمهور و اعضای دولت به خوزستان 2-3 روز به طول خواهدانجامید درباره تفاوت های این سفرها با سفرهای استانی قبلی اضافه کرد: اجازه بدهید خروجی این سفرها مشخص کند که سفرهای استانی دولت یازدهم چه تفاوتی با گذشته خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در سفر دولت به خوزستان نه جلسه هیات دولت تشکیل می شود و نه مصوبات چند صدتایی در کار خواهد بود چون دولت نمی خواهد کار تبلیغاتی انجام دهد بلکه با انجام سفرهای استانی به دنبال حفظ کرامت و خدمت به مردم است.

مشاور ارشد رئیس جمهور درباره موضع دولت نسبت به شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک گفت: من عضویتی در فیس بوک ندارم اما دولت نگاهش این گونه است که از این ظرفیت با رعایت معیارهای قانونی و در چارچوب قانون استفاده شود البته شبکه های اجتماعی داخلی هم رشد خوبی یافته اند و فرصت و ظرفیت خوبی محسوب می شوند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره رویکرد دولت در قبال رسانه های مخرب خاطرنشان کرد: آن رسانه هایی که جزو رسانه های مخرب محسوب می شوند تکلیفشان با خودشان است اما دولت به رغم تخریب های بسیار و ناحقی که تاکنون علیه آن صورت گرفته است از هیچ رسانه ای شکایت نکرده است.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه رویکرد دولت یازدهم در قبال رسانه ها چه خواهد بود؟ آیا قرار است همچون دولت های نهم و دهم بانگ حمایت از رسانه ها برآورد و در عمل چیز دیگری نشان دهد گفت: دولت اصلا نمی خواهد گندم نمایی و جوفروشی کند یعنی بنا ندارد بگوید منتقدان را گرامی می داریم و از طرفی علیه آنها اقدام کند.

وی تاکید کرد: دولت از همه رسانه هایی که در جهت تنویر افکار عمومی فعالیت می کنند و به نقد منصفانه و بررسی موضوعات روز کشور می پردازند حمایت خواهد کرد.