به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت نفت حاکی از آن است به طور متوسط سالانه حدود 20 تا 23 میلیارد دلار گازوئیل و نفت کوره در نیروگاه‌های کشور مصرف می‌شود که افزایش مصرف سوخت علاوه بر افزایش هزینه تولید برق، آلایندگی و عدم النفع اقتصادی و زیست محیطی برای کشور به همراه دارد.



از سوی دیگر در طول چند سال گذشته تاکنون هیچ یک از فازهای جدید پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار نگرفته که تثبیت ظرفیت تولید گاز در بخش بالادستی منجر به کاهش گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌های کشور شده است.



مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا با اشاره به ثبت رکوردهای مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها، گفته است: هم اکنون تنها حدود هفت درصد سوخت نیروگاه‌ها از محل گاز طبیعی تامین می شود.



کاهش گازرسانی به نیروگاه‌ها واکنش وزارت نیرو را هم به همراه داشته است به طوری‌که حمید چیت چیان وزیر نیرو از اجرای یک طرح جدید کاهش مصرف گازوئیل و سوخت مایع در نیروگاه ها خبر داده است.



از این رو با اجرای پروژه تبدیل نیروگاه‌های گازی به به سیکل ترکیبی پیش بینی می‌شود 8 تا 10 میلیارد لیتر در مصرف گازوئیل واحدهای نیروگاهی صرفه جویی شود.



همچنین به منظور اجرای این طرح اقتصادی در سطح برخی از نیروگاه‌ها، تابستان سالجاری تفاهم نامه‌ای برای تبدیل 24 واحد گازی نیروگاه‌های گناوه، پره‌سر، پرند، توس و عسلویه به سیکل ترکیبی بین وزارت نیرو و بخش خصوصی امضا شد.



از سوی دیگر با اجرای این پروژه جدید باید راندمان این نیروگاه‌های برق از 33 تا 34.5 درصد فعلی به درصد افزایش می یابد.



در همین حال هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو با بیان اینکه از روش‌های سرمایه‌گذاری BOT برای تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی استفاده می‌شود، گفت: از این رو برای ایجاد 8000 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی نیازی به مصرف سوخت نیست بلکه با استفاده از دود خروجی نیروگاه‌های گازی و بکارگیری بخار تولیدی، بخش ترکیبی نیروگاه‌ها راه‌اندازی می‌شود.



به گزارش مهر، آئین نامه اجرایی بند 19 قانون بودجه سال 92 اخیرا به امضای وزرای نفت و نیرو و معاونت ریاست جمهوری رسیده و این آیین نامه در دولت تصویب شده است.