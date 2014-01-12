کمیسیون مشترک کنسولی،مرزی و گمرکی ایران و ترکمنستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، در این نشست دو روزه قرار است ضمن بررسی یادداشت تفاهم قبلی، راههای توسعه مراودات و مسائل مورد علاقه طرفین از جمله تسهیل در رفت و آمد، صدور روادید ورود و همچنین مسائل گمرکی و مرزی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.