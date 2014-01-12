بازدید وزیر بهداشت از پروژه های سلامت الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید مخبر دزفولی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده توسط شرکت "برکت تل" و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، اعلام آمادگی کرد سیاستگذاری و اجرای برنامه های این شرکت را که وزارت بهداشت نیز در آن سهامدار است به طور کامل به وزارت بهداشت واگذار کند.

دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت نیز در این دیدار نظرات خود را در خصوص اقدامات انجام شده برای تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان اعلام و از اقدامات برکت تل قدردانی کرد.

در این بازدید دکتر سیدرضا مظهری معاون فنی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در خصوص نحوه تشکیل پرونده الکترونیک سلامت توسط پزشکان خانواده و تکمیل محتویات هر پرونده براساس مراجعات هریک از شهروندان به مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت توضیحاتی ارائه داد.