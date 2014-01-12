تقویت رسانه های محلی ملایر در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آزاد بخت ظهر یکشنبه در جمع رسانه ها و نشریات محلی ملایر با اشاره به اینکه رسانه ها به عنوان یکی از ارکان مهم در جامعه در امر اطلاع رسانی نقش بسیار مهمی دارند،افزود: صداقت در کار رسانه مهمترین اولویت برای خبرنگاران است.

وی با بیان اینکه نگاه مسئولان ملایر به ویژه فرمانداری به رسانه های این شهرستان نگاهی ویژه و خاص است، افزود: به جرات می توان گفت رسانه های ملایر اخلاق مداری و صداقت را در کار خود دارند.

فرماندار ویژه ملایر با بیان اینکه توجه به رسانه های محلی شهرستان در اولویت است، افزود: با رسانه های دیگر از جمله رسانه ها استانی و سایت های خبری مخالفتی نداریم اما تقویت رسانه های محلی شهرستان بیشتر مورد نیاز و در اولویت است.

آزاد بخت تقویت رسانه های محلی را باعث رشد و اعتلای بیشتر این رسانه ها برای رسیدن به موفقیت های بیشتر درامر اطلاع رسانی برشمرد و بر حمایت از رسانه ها از سوی مسئولان تاکید کرد.

وی در ادامه گفت: اگر رسانه ها حمایت شوند بی شک در امر اطلاع رسانی در خصوص توسعه شهرستان بیشتر گام بر می دارند.

فرماندار ویژه ملایر دقت، صحت و صداقت ، سرعت و جلب نظر عمومی را از وظایف خبرنگاران در امر اطلاع رسانی برشمرد.

مصطفی ازاد بخت در ادامه خطاب به مسئولان و مدیران دستگاه ها نیز عنوان داشت: مسئولان نیز باید در کار خود انتقاد پذیر بوده و برای رفع مشکلات در امر خدمت رسانی به مردم و جامعه تلاش کنند.

رسانه ها پل ارتباطی میان مردم و جامعه هستند

رئیس خانه مطبوعات استان همدان در ادامه رسانه ها را پل ارتباطی میان مردم و جامعه برشمرد و گفت: رسانه ها دارای قدرت جدی هستند و باید برای بیان دردها و مشکلات مردم تلاش کنند.

محمد رضا عارف افزود: جایگاه مردم باید در رسانه ها حفظ شود و مشکلات و دردهای در رسانه ها مطرح و به گوش مسئولان برسد چرا که نظام جمهوری اسلامی هیچ گاه با بیان دردها و مشکلات مردم و جامعه مخالف نیست.

وی بیان داشت: هم اکنون این فضا در کشور فراهم است و نباید مطبوعات دغدغه تامین هزینه های مالی خود را داشته باشند.

عارف همچنین خواستار اختصاص مکانی مجزا برای جامعه مطبوعات شهرستان ملایر به عنوان یک مرکز فرهنگی شد و گفت: دراین راستا فرمانداری و شورای شهر پیگیر خواسته رسانه های شهرستان باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر ملایر با اشاره به اینکه رسانه های ملایر تاکنون در همه زمینه ها درامر اطلاع رسانی در کنار شورای اسلامی شهر و شهرداری بوده اند، گفت: اصحاب رسانه ملایر می توانند ایده، طرح و برنامه های خود برای پیشرفت شهر را به شورای اسلامی شهر ارائه دهید.

محمد رضا تیموری بیان کرد: ایده های سازنده خبرنگاران و اصحاب رسانه در شهرستان در برنامه پنج ساله به نام فرد ایده دهنده ثبت خواهد شد.

تیموری گفت: قول مساعد می دهیم که از نظر مکانی و مالی در شورای اسلامی کنار اصحاب رسانه و مطبوعات شهرستان باشیم.