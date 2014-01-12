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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۱۵

رضایی:

نمایشگاه زمستانه نهاوند برپا شد

نمایشگاه زمستانه نهاوند برپا شد

نهاوند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان نهاوند گفت: به منظور رفاه و تأمین وسایل مورد نیاز مردم شهرستان نهاوند در فصل سرما و نظارت بر کنترل تنظیم بازار نمایشگاه زمستانه در نهاوند برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضایی ظهر یکشنبه در افتتاح نمایشگاه زمستانه در نهاوند در ساختمان قدیمی مدرسه مدرس شهر نهاوند اظهار داشت: در این نمایشگاه  انواع پوشاک زمستانی زنانه، مردانه و بچگانه، وسایل مورد نیاز منزل و آشپزخانه، کیف و کفش و برنج و روغن به صورت مستقیم عرضه می شود.

رضایی گفت: این نمایشگاه در 60 غرفه از تاریخ 22 دی ماه سال جاری لغایت 30 دی ماه به مدت هشت روز دایر و عموم مردم می توانند با مراجعه به این نمایشگاه اقلام و کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی افزود: با هماهنگی که بین اداره صنعت و معدن و تجارت، شهرداری، اتحادیه اصناف  و فرمانداری در حال انجام است نمایشگاه‌  عرضه مستقیم کالا ویژه عید نوروز در  اسفندماه امسال در شهرستان نهاوند برگزار می‌شود.

 رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان نهاوند عنوان کرد: گشت‌های بازرسی از ابتدای سال جاری با همکاری تعزیرات حکومتی به صورت اکیپ گروهی از واحدهای صنفی، توزیعی و خدماتی در سطح شهرستان نهاوند  بازرسی می کنند و در نهایت متخلفین را شناسایی و  به تعزیرات حکومتی معرفی می کنند.

مجتبی رضایی با تأکید بر اینکه کالاهای اصلی مورد نیاز  مردم به اندازه کافی در بازار وجود دارد از مردم خواست که به اندازه نیاز و سبد و کالایی خویش خریداری کنند.

وی با اشاره به اینکه اداره صنعت و معدن و تجارت آمادگی کامل برای رسیدگی به شکایات مردمی را دارد، اظهار داشت: مردم هر گونه کم فروشی، گران فروشی و یا احتکار کالا را سریعا به این اداره گزارش دهند.

رضایی اظهار داشت: از مجموع هزار و 910 مورد بازرسی انجام شده 159 واحد صنفی متخلف به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نهاوند معرفی شدند که بیشترین مورد تخلف آنها کم فروشی، گران فروشی و عدم درجه قیمت بوده است.

وی عمده ترین تخلفات صورت گرفته را گران فروشی و عدم درج قیمت کالا عنوان کرد و افزود: برای کنترل نرخ بازار به تمام واحدهای تولیدی و اصناف اعلام شده که باید نرخ نامه را در معرض دید مشتریان قرار دهند در غیر این صورت به عنوان متخلف با آنان برخورد می شود.

کد مطلب 2213041

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