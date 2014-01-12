نمایشگاه زمستانه نهاوند برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضایی ظهر یکشنبه در افتتاح نمایشگاه زمستانه در نهاوند در ساختمان قدیمی مدرسه مدرس شهر نهاوند اظهار داشت: در این نمایشگاه انواع پوشاک زمستانی زنانه، مردانه و بچگانه، وسایل مورد نیاز منزل و آشپزخانه، کیف و کفش و برنج و روغن به صورت مستقیم عرضه می شود.

رضایی گفت: این نمایشگاه در 60 غرفه از تاریخ 22 دی ماه سال جاری لغایت 30 دی ماه به مدت هشت روز دایر و عموم مردم می توانند با مراجعه به این نمایشگاه اقلام و کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی افزود: با هماهنگی که بین اداره صنعت و معدن و تجارت، شهرداری، اتحادیه اصناف و فرمانداری در حال انجام است نمایشگاه‌ عرضه مستقیم کالا ویژه عید نوروز در اسفندماه امسال در شهرستان نهاوند برگزار می‌شود.

رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان نهاوند عنوان کرد: گشت‌های بازرسی از ابتدای سال جاری با همکاری تعزیرات حکومتی به صورت اکیپ گروهی از واحدهای صنفی، توزیعی و خدماتی در سطح شهرستان نهاوند بازرسی می کنند و در نهایت متخلفین را شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی می کنند.

مجتبی رضایی با تأکید بر اینکه کالاهای اصلی مورد نیاز مردم به اندازه کافی در بازار وجود دارد از مردم خواست که به اندازه نیاز و سبد و کالایی خویش خریداری کنند.

وی با اشاره به اینکه اداره صنعت و معدن و تجارت آمادگی کامل برای رسیدگی به شکایات مردمی را دارد، اظهار داشت: مردم هر گونه کم فروشی، گران فروشی و یا احتکار کالا را سریعا به این اداره گزارش دهند.

رضایی اظهار داشت: از مجموع هزار و 910 مورد بازرسی انجام شده 159 واحد صنفی متخلف به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نهاوند معرفی شدند که بیشترین مورد تخلف آنها کم فروشی، گران فروشی و عدم درجه قیمت بوده است.

وی عمده ترین تخلفات صورت گرفته را گران فروشی و عدم درج قیمت کالا عنوان کرد و افزود: برای کنترل نرخ بازار به تمام واحدهای تولیدی و اصناف اعلام شده که باید نرخ نامه را در معرض دید مشتریان قرار دهند در غیر این صورت به عنوان متخلف با آنان برخورد می شود.