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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۰۳

واحدی:

خیران مدرسه ساز در ساری فعال شوند

خیران مدرسه ساز در ساری فعال شوند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس شورای آموزش و پرورش ساری با بیان اینکه 80 درصد مدارس وضعیت بحرانی دارند، خواهان توجه برای رفع مسائل شد و بر تشکیل خیران مدرسه ساز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی بعد از ظهر یکشنبه در نشست مسئولان آموزش و پرورش، ساماندهی آموزشگاههای غیرانتفاعی شهرستان را ضروری دانست و گفت: باید نرخ شهریه این آموزشگاهها کارشناسی باشد.

وی اظهار داشت: اکنون نرخ شهریه آموزشگاههای آزاد بر چه اساسی محاسبه می شود و باید در این زمینه برنامه ریزی رستی صورت گیرد تا حق مردم تضییع نشود.

وی با اشاره به ضعف بنیه مالی خانواده ها برای تحصیل فرزندانشان در مدارس و آموزشگاههای آزاد بیان داشت: مسئولان باید به سئوالاتی که در این بخش وجود دارد، پاسخ گویند

واحدی همچنین بیان داشت: در حال حاضرتنها 20 درصد اعتبارات مدارس دولتی تخصیص داده شده است و باید خیران مدرسه ساز فعال شوند.

فرماندار ساری تاکید کرد: باید جایگاههای آموزش و پرورش را در زمینه های پرورش، آموزش و پژوهش متوازن دید و مشکلات فراروی را رفع کرد.

کد مطلب 2213062

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