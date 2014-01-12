اپوزیسیون مذاکره با دولت را رد کرد/ راهپیمایی حامیان نخست وزیر در بانکوک

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد تنها یک روز پیش از اجرای طرح تعطیلی بانکوک، سوتهپ تائوکسوبان رهبر مخالفان تایلند طرح مذاکره با دولت را رد، اما در عین حال اعلام کرد: در صورت افزایش ناآرامی و خشونت در این کشور تظاهرات را متوقف می کنیم.



این درحالیست که روز گذشته در پی تیراندازی چند موتور سوار به معترضان ضد دولتی در مرکز بانکوک هفت نفر زخمی شده و حامیان نخست وزیر تایلند نیز امروز یکشنبه در حمایت از یینگلاک شیناواترا به خیابانها آمدند.



ارتش تایلند نیز با هدف حفظ امنیت ساختمان های دولتی و رعایت قانون از استقرار ‌20 هزار نیروی پلیس و هشت هزار سرباز در پایتخت همزمان با فراخوان معترضان برای مسدود کردن مسیرهای اصلی بانکوک و حمله به سمت دفاتر اصلی دولت خبر داد.



خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد در آستانه اجرای طرح تعطیلی بانکوک، ساکنان پایتخت به ذخیره مواد غذایی و آب آشامیدنی پرداخته و قرار است که 140 مدرسه و چندین دانشگاه در نزدیکی محل های تجمع تعطیل شود.