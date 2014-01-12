برق 100 بدهكار بزرگ شهرداري مشهد قطع شد/ بودجه امسال كمتر از سال گذشته نيست

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاري ظهر دوشنبه در نشست خبري معاون اداري و مالي شهرداري مشهد اظهار كرد: قانون مصوب شوراي ملي در سال 1347 تحت عنوان قانون نوسازي و عمران شهري طبق موازيني كه در قانون تعريف شده است صاحبان پلاك هاي شهر هاي كشور سالانه بايد عوارض را به شهرداري ها پرداخت كنند
وي با بيان اينكه مبنا و نحوه محاسبه در قانون مشخص شدهاست افزود: هر دفترچه را اداره دارايي سالانه تنظيم و منتشر مي كند و قيمت عرصه و اعيان پلاكها را در سطح شهر مشخص مي كند.
انتظاري بيان كرد:هر پلاكي به ازاي هر مترمربع بايد يك و نيم p پرداخت كنند كه همان قيمت دفترچه اداره كل مالياتي است.
وي ادامه داد: حدود آن زياد نيست مثل معابر اصلي در هاشميه هشت هزار و 400 تومان و عدد پايه آن در حاشيه شهر به عنوان مثال 200 تومان است كه مبلغي كم است.
انتظاري گفت: 640 هزار فيش در ارديبشهت سال جاري توزيع شد يعني به ازاي هر پلاك يك فيش صادر شد.
وي بيان كرد: صاحبان پلاك ها طبق طبق قانون فرصت دارند تا آخر سال نسبت به پرداخت عوارض اقدام كنند.
وصول 70 درصد عوارض سال 92
معاون اداري و مالي شهرداري مشهد گفت: تقريبا 70 درصد وصول عوارض نوسازي و عمراني شهري نسبت به بودجه سال جاري محقق شده است.
انتظاري افزود: 30 ميليارد تقسيم بر 640 هزار شود به طور متوسط هر پلاكي عوارض نوسازي سالانه كمتر از 50 هزار تومان مي شود.
معاون اداري و مالي شهرداري مشهد عنوان كرد: اگر اين عدد تقسيم شود بر 365 روز، مبلغي كه روزانه هر صاحب پلاك به شهرداري بايد بابت عوارض پرداخت كند روزي 137 هزار تومان مي شود.
انتظاري گفت: مبلغ فيش هاي توزيعي 100 ميليارد تومان است كه 30 ميليارد تومان عوارض سال جاري است و 70 ميليارد تومان عوارض معوقه سالهاي گذشته و جرائم متعلقه به عدم پرداخت در سالهاي قبل است.
وي گفت: طبق ماده 2 قانون نوسازي شهري شهرونداني كه عوارض را درهمان سال پرداخت كنند، مشمول 10 درصد جايزه خوش حسابي مي شوند كه اين مبلغ با فرض خوش حسابي شهروندان در همان ابتداي صدور بر روي فيش ها محاسبه و كسر شده است.
انتظاري ادامه داد: از 70 ميليارد معوقه به شهرداري 64 ميليارد و 800 ميليون تومان عوارض معوقه و 5 ميليارد و 200 هزار تومان جريمه است.
معاون اداري و مالي شهرداري مشهد در توضيح جريمه ها گفت: هر شهروندي كه عوارض خود را به موقع نپردازد مشمول 9 درصد جريمه ميشود.
100 پلاك بدهكار براي قطع برق اقدام شد
وي عنوان كرد: قانونگذار اين اختيار را به شهرداري و دستگاه هاي خدماتي داده كه اگر پلاكي نسبت به پرداخت عوارض اقدام نكرد علاوه بر اينكه طبق ماده 77 ميتوان حكم گرفت از طريق دستگاه هاي خدماتي اخطار قانوني نسبت به قطع برق و گاز آنها اقدام كرد.
انتظاري بيان كرد: براي دو سه هزار نفر كه بيشترين بدهي را داشته اند از طريق شركت برق اخطار داده شده و حدود 100 پلاك نيز براي قطع برق اقدام شده است.
وي گفت: البته اگر قطع برق انگيزه بخش براي موديان نباشد از فرصتهاي قانوني استفاده و تعداد بيشتري از صاحبان پلاك رابراي قطع برق يا گاز اقدام كند.
شهرداري سالانه براي اداره و نگهداري شهر نيازمند به 700 ميليارد تومان پول است
انتظاري بيان كرد: درسال 47 عوايد نوسازي 50 درصد از هزينه هاي نگهداري و اداره شهر را تامين مي كرد ولي امروز اين نسبت به 2 درصد كاهش يافته است.
وي بيان كرد: شهرداري سالانه براي اداره و نگهداري شهر نيازمند به 700 ميليارد تومان پول است.
معاون اداري و مالي شهرداري مشهد گفت: با در نظر گرفتن نرخ تورم در سال آينده شهرداري بايد براي اداره شهر 1000 ميليارد تومان بپردازد.
هيچ كس از فروش تخلف راضي نيست
انتظاري گفت: اگر از طريق درآمدهاي پايدار شهر نتوانيم هزينههاي اداره و نگهداري شهر را تامين كنيم مجبوريم كه از فروش تراكم اين هزينهها را جبران كنيم.
وي ادامه داد: هيچ مسئول و حاكميتي به تامين درامد از طريق فروش تخلف راضي نيست.
انتظاري گفت: دستگاههاي دولتي تفكيك كرد كه بايستي عوارض شهري را در سال پرداخت كنند ومدير و ذي حساب دستگاه نسبت به پرداخت عوارض نوسازي مسئول شناخته شده است.
وي افزود: شهرداري مكاتبات با دستگاههاي دولتي انجام شده است كه درخواست باقي مانده نسبت به پرداخت بدهي اقدام كنند و گرنه از لحاظ قانوني مسئول خواهد بود.
2 هزار و 400 میلیارد تومان بدهکاري دستگاه هاي دولتي
انتظاری در خصوص بدهکاری دستگاههای دولتی اينگونه اظهارنظر كرد: دستگاههای دولتی، عمومی، انتظامی و نظامی از بدو تاسیس شهر مشهد تا به امروز هزینههای ورود به زمین و پایانکار و تغییر کاربریهای ساختمانهایی که احداث کرده را پرداخت نکردند.
وي ادامه داد: 50 تا 60 دستگاه دولتی، عمومی، انتظامی و نظامی جزو آن هستند که مبلغ 2 هزار و 400 میلیارد تومان بدهکار هستند؛ برای 700 میلیارد تومان آن مذاکره شده و 326 میلیارد آن نیز از طریق فروش سهام یک شرکت دولتی به شهرداری مشهد پرداخت خواهد شد.
معاون اداري و مالي شهرداري مشهد گفت: بر اساس مصوبه شورا در سال 90 فرصتي به موديان داد تا اگر در انتهاي تير ماه 91 عوارض معوقه را پرداخت كنند جرايم عوارض معوقه را معاف خواهند بود.
انتظاري با بيان اينكه استقبال و تجربه خوبي درخصوص معافيتها داشتيم و افزود: اگر موديان تا 15 اسفند ماه اين معوقات را پرداخت كنند از پرداخت سود معاف باشند.
وي با اشاره به اينكه اين پرداخت از طريق درگاههاي همه بانك ها و تلفن نيز قابل پرداخت است گفت: تعدادي كه مبلغ عوارض انها قابل توجه است مي توانند به تناوب و در چند قسط نيز پرداخت كنند.
توزيع فيش عوارض كسب و پيشه را براي اصناف نخواهيم داشت
انتظاري گفت: توزيع فيش عوارض كسب و پيشه را براي اصناف نخواهيم داشت و اين افراد بايد از طريق درگاههاي الكترونيكي مفاسا حساب دريافت كنند.
همچنين وي اعلام كرد: با مشاورين املاك تفاهمنامهاي امضا شد تا عوارض كسب و پيشه را به راحتي پرداخت كنند.
معاون اداري و مالي شهرداري مشهد گفت: بر مبنای قانون تجارت و بخشنامه بانک مرکزی، با صدور چک باید معادل آن پول در حساب فرد صادر کننده چک وجود داشته باشد، اما درعرف کشور ما چک وسیلهای برای پرداخت است.
وي يادآور شد: بر اساس گزارش بانک مرکزی طی سالهای 88 تا 91 چکهای برگشتی در کشور افزایش داشته است.
وي گفت: از ابتدای سال 91 تا 92 چکهای برگشتی کاهش یافت اما ظرف 2 یا 3 ماه گذشته تعداد چکهای برگشتی در کشور افزایش یافته است.
انتظاري بيان كرد: تعداد چکهای برگشتی در اختیار شهرداری را از سال 57 تاکنون 9344 مورد است كه این تعداد چک به 2273 نفر تعلق دارد و مبلغ آن نیز 57 میلیارد و 460 میلیون تومان برآورد شده است.
4 درصد از کل چکهای برگشتي بیش از 100 میلیون تومان است
وی ادامه داد: 80 درصد مبلغ چکهای برگشتی مربوط به سالهای 90 تا 92 بوده و 4 درصد از کل چکهای یاد شده بیش از 100 میلیون تومان است.
انتظاری در مورد تدوین لایحهای از سوی شهرداری و ارسال آن به شورا اشاره کرد و گفت: بر اساس این لایحه که به تصویب شورا رسید، مودیان میتوانند اصل بدهی خود را به شهرداری پرداخت کنند و ریالی از آن بخشیده نمیشود.
وی گفت: مودیانی که چک برگشتی تا تاریخ 17دی ماه جاری دارند، اگر چک برگشتی را پرداخت كنند، از 100 درصد جرایم مربوطه معاف میشوند.
انتظاري ادامه داد: اگر بدهی خود را به شهرداری تا 20 اسفند جاری پرداخت کنند، مشمول بخشودگی 50 درصدی جرایم میشوند و این مهلت تمدید نخواهد شد.
رقم بودجه امسال كمتر از سال گذشته نيست
وي درخصوص وضعيت درآمدي شهرداري گفت: بر اساس تفریغ بودجه در سال 91 مبلغ 1500 میلیارد تومان درآمد عاید شهرداری شد که پیشبینی مان برای سال 92 رقمی معادل 2000 میلیارد تومان است.
انتظاري يادآور شد: افزایش این اعداد به معنای آن است که بودجه نقدی شهرداری 30 درصد افزایش داشته در حالی که 30 درصد افزایش بودجه در مقایسه با چشمانداز سال 91 رقم چشمگیری نیست.
وی در توضيح عدم افزايش بودجه در سال 92 گفت: در سال 92 شاهد بروز تغییراتی در حوزه تصمیمگیریهای کلان کشور بودیم که سبب شد بازارهای خرید و فروش مسکن را از رونق بیاندازد و تغییرات در مدیریت شهری نيز بر رفتار مودیان تاثیر مي گذارد.
معاون اداري و مالي شهرداري مشهد گفت: رقم دریافتی سال 92 به نسبت سال 91 تنها 15 درصد رشد داشت.
وي گفت: باید در دو ماه آینده تلاش کرد تا بودجه پیشبینی شده محقق شود؛ از این رو مودیانی که تا پایان سال برای اتمام صورت حسابها و بدهیهای خود اقدام کنند با کاهش تعرفهها به نسبت سال آینده مواجه شوند.
همچنين انتظاري گفت: در خصوص سال 93 شورا شاخص هاي برنامه را تعريف كرده و به شهرداري ابلغ شده است در حوزه برنامهريزي و توسعه و حوزه هاي مختلف شهرداري جلسات تشكيل ميشود تا بودجه 93 تنظيم و به شورا تقديم شود.
وي پيش بيني كرد رقم بودجه امسال كمتر از سال گذشته نباشد.
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