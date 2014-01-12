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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۴۶

قادری:

تصادف در محور دهلران - اندیمشک یازده زخمی برجای گذاشت

تصادف در محور دهلران - اندیمشک یازده زخمی برجای گذاشت

دهلران - خبرگزاری مهر: جانشین پلیس راهور شهرستان دهلران گفت: تصادف در محور دهلران - اندیمشک یازده زخمی برجای گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سروان احمد قادری ظهر یکشنبه در محل این حادثه اظهار داشت: این حادثه در 45 کیلومتری شهرستان دهلران به سمت شهرستان اندیشمک در منطقه عین خوش رخ داده است.

وی بیان داشت: بر اثر انحراف به چپ سواری سمند و برخورد با یک دستگاه مینی‌بوس این حادثه رخ داده است.

وی بیان داشت: بر اثر این حادثه رانندگی 11 نفر  به شدت زخمی شده‌اند.

در همین حال دکتر شهریار رسولی رئیس بیمارستان دهلران اظهار داشت: هم اکنون بیمارستان دهلران در حالت آماده باش کامل است و م تعدادی از مصدومان حاد این حادثه به مرکز استان و شهرهای همجوار اعزام شده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

کد مطلب 2213102

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