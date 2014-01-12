به گزارش خبرنگار مهر، شهاب‌الدین چاوشی ظهر امروز در نشست شورای اداری شهرستان دماوند که با حضور حجت الاسلام علاءالدینی امام جمعه دماوند، مشهدی عباسی نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، محمودی فر فرماندار شهرستان دماوند و دیگر مسئولان در محل جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در بیانات خود فرمودند که نقاط ضعف و قوت دولت های قبلی را بیان کنید؛ نمی‌خواهم نبش قبر کنم اما گذشته چراغ راهی برای امروز است.

وی ادامه داد: در هشت سال گذشته حتی یک بار طبق قانون اساسی در 15 آذر لایحه بودجه تقدیم مجلس نشده بود و این نخستین باری بود که این لایحه به موقع به مجلس تقدیم شد و قانون گرایی در این عرصه نهادینه شد.

این مسئول اضافه کرد: تصمیمات مکرری در مجلس گرفته شد که دولت به آنها اعتنا نمی کرد اما این دولت بنا دارد که با مجلس همراه باشد چراکه قوه مقننه در راس امور است و دولت به این فرمایش بنیانگذار جمهوری اسلامی اعتقاد دارد.

چاوشی افزود:‌ شان و منزلت نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است و دولت موظف است تا رایزنی‌های خود را قبل از تصویب انجام دهد، بعد از تصویب قانون دولت چه کاره است که ادعا کند که این قانون را نمی پذیرم، این رفتار سرآغاز خودکامگی و خودسری است و دولت تدبیر و امید از این رفتارها گریزان و بیزار است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران بیان داشت: وقتی رئیس جمهور مقابل قرآن کریم و نمایندگان مجلس نسبت به رعایت قانون سوگند یاد می کند، این مهم باید در مدیران دیگر سطوح دولت نیز رعایت شده و سلایق را جایگزین قانون نکنند.



غنی سازی 60 درصدی کمکی به کشور نمی کند

وی با اشاره به بحث غنی‌سازی 60 درصدی مطروحه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: من از آقای مشهدی عباسی - نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی - و سایر نمایندگان مردم در مجلس استدعا دارم فکری به حال کشور کنند، موضوعات مهم و اولویت داری در مجلس مطرح است، دعوای الان ما دعوای غنی سازی 60 درصدی نیست، در جریان مذاکرات مورد تایید مقام معظم رهبری طرح این قبیل موضوعات فکر نمی کنم کمکی به کشور باشد.

این مسئول تصریح کرد:‌ نمایندگان می توانند به این موضوع فکر کنند که چگونه از وضع کنونی در بودجه‌ها که "جذب اعتبار" به هنری در میان مسئولان بدل شده، خارج شویم؛ بر اساس قوانین، مسئولان برای اختصاص اعتبارات دارای اختیار هستند، اما داشتن این اختیار دلیل می شود که هر هزینه ای را مجاز و مباح بدانیم.

چاوشی ادامه داد: امروز نمی توان بدون تدبیر، آگاهی و دانش تصمیم گیری کنیم چراکه تصمیمات غیرکارشناسی و نسنجیده از دولت پذیرفتنی نیست، ما حق نداریم هزینه ملی را صرف کارهایی کنیم که بازده مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ندارد.

نصب تیرهای برق به تعداد جمعیت یک روستا

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران از هدرروی سرمایه های کشور در ادوار گذشته سخن به میان آورد و گفت: ما در کشورمان شاهد هدرروی پول‌های زیادی بوده ایم، نمی خواهم بگویم "میل" شده ولی در دوره های قبلی به خصوص هشت سال گذشته پول های زیادی "حیف" شده است.

وی ادامه داد: اعتبارات جاهایی خرج شده که نباید می شد و این هزینه های بازده لازم را نداشت؛ وقتی رئیس جمهوری در قالب گزارش 100 روزه به مردم از خالی شدن خزانه سخن می‌گوید برخی آشفته می شوند ولی وضع مشخص است.

این مسئول اضافه کرد: صرف نظر از فشارها و تحریم های خارجی که همیشه بعنوان بهانه ای برای ما هست که بتوانیم تقصیرات خود را گردن دشمنان خارجی بیندازیم، تدبیر خودمان نیز مشکل داشته است، در برخی مناطق روستایی به تعداد نفرات ساکن در روستا تیر برق نصب شده است.

چاوشی افزود: البته کسی مخالف این تخصیص امکانات نیست، اما باید دید که مقابل هزینه‌های مصرفی از بیت المال کشور چه مسائلی حاصل می‌شود، از این رو بنای تصمیمات دولت تدیبر و امید بر اصول کارشناسی شده است.

استفاده از نخبه‌ها به جای پخمه‌ها

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران با تاکید بر لزوم بهره گیری از افکار نخبگان خاطرنشان کرد: بسیاری از نخبگان امروز در کشور تریبونی ندارند و مسئولان باید از وجود آنها به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

وی ادامه داد: همه باید در قبال بیت المال چنان رفتار کنیم که گویی اموال خود را مورد استفاده قرار می‌دهیم، یکی از مصادیق تاسی به مولای متقیان حضرت علی(ع) حفاظت و صیانت از بیت المال است و باید این مهم در عمل دیده شود.

این مسئول، مدیران را به پرهیز از شتابزدگی و خودسری در امور توصیه کرد و گفت: شتابزدگی و خودسری بر مشکلات می‌افزاید، اگر قانون مداری در امور حاکم شود بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.

چاوشی اضافه کرد: موضوع مهم در بهره گیری از نخبگان اصل مهمی همچون نخبه گزینی است، باید حواس خود را جمع کنیم که به جای نخبه ها از پخمه ها استفاده نکنیم، باید نخبگان به درستی شناسایی شده و امور به دست آنها سپرده شود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران افزود: یکی از دغدغه های مقام معظم رهری در دوره اصلاحات استفاده از نخبگان بود، ایشان به مسئولان تاکید می کردند که هر مسئولی که از کار کنار می رود باید چند نیرو به مانند خود تربیت کرده باشند، ما در این زمینه چه کرده ایم.

اعتدال راهی پیش روی کشور

وی بیان داشت: منابع انسانی موتور محرک هر اقتصادی است، اما ما از منابع انسانی غافل شده ایم؛ خوشبختانه در دولت تدبیر و امید نخبه گرایی مدنظر است، استانداران کشور با توجه به اصل توسعه گرایی انتخاب شده اند.

این مسئول اعتدال را راهی پیش روی کشور خواند و افزود: واژه اعتدال در بسیاری از آموزه های دینی وجود دارد و امروز جامعه ما نیازمند یک مشی اعتدالی است.