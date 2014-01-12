امیدوارم دادگاه مهدی هاشمی هرچه زودتر برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی و فاطمه هاشمی در حاشیه مراسم ختم مادر احمد پورنجاتی که امروز یکشنبه در مسجد نور برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره نتیجه پرونده فاطمه هاشمی گفت: در مورد این پرونده از اول هم جرمی اتفاق نیافتده بود و من قبل از دادگاه اعلام کرد برادران لاریجانی بزرگوارتر از این هستند که شکایتی داشته باشند و آنها در این باره شکایتی نکرده بودند لذا اعلام جرم غیر قانونی بود.

وی با بیان اینکه اخیرا لاریجانی خواستار مختومه شدن پرونده شده بود افزود نامه مختومه شدن پرونده امروز به دادگاه ابلاغ شده تا آنها در این مورد تصمیم بگیرند در مورد این پرونده باید بگویم که از ابتدا بین بازپرس و دادیار اختلاف نظر وجود داشت و باید این اختلاف نظر به دادگاه اطلاع داده می شد و این کار صورت نگرفت ولی در حال حاضر بهترین کار این است که دادگاه نقض تحقیقات بگیرد و به دادسرا بفرستد تا پرونده جمع شود.

وی در مورد پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: فعلا خبری در مورد پرونده مهدی هاشمی نیست.

علیزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اسنادی از خارج از کشور در مورد پرونده مهدی هاشمی آمده و در حال ترجمه شدن است گفت: این را از سخنگوی قوه قضاییه بپرسید من اطلاعی از این موضوع ندارم ولی امیدوارم هر چه زودتر دادگاه مهدی هاشمی برگزار شود.