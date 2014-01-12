2850 واحد مسکونی مهر در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مالکی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید استاندار خراسان جنوبی از معدن قلعه زری در جمع خبرنگاران اظهارکرد: یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای ساخت این واحد ها هزینه شده است.

وی همچنین به خدمات ارائه شده در سایت های مسکن مهر استان اشاره کرد و افزود: آماده سازی 60 درصد معابر مسکن مهر استان انجام شده است.

وی از ساخت 14 باب مسجد در سایتهای مسکن مهر استان خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد هشت باب تحویل شده و مباقی در دست اجرا است.

مالکی گفت: همچنین 13 باب مدرسه در سایتهای مسکن مهر استان پیش بینی شده که تاکنون شش باب مدرسه تحویل شده است.

به گفته این مسئول 14 واحد تجاری نیز در سایت های مسکن مهر استان در حال ساخت است.

وی به دیگر پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر اشاره کرد و ادامه داد: 42 کیلومتر بزرگراه با اعتبار 42 میلیاردتومان با حضور مسئولان به بهره برداری می رسد.

مالکی همچنین به پروژه ساخت بیمارستان 100 تختخوابی فردوس نیز اشاره کرد و بیان داشت: پیشرفت فیزیکی این پروژه هم اکنون 75 درصد است که در صورت تخصیص اعتبار در سال آینده عملیات ساخت آن به اتمام خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی اعتبار هزینه شده برای این پروژه را 645 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: برای اتمام این پروژه 15 میلیارد ریال اعتبار دیگر مورد نیاز است.