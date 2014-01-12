غرفه مازندران شناسی در نمایشگاه کتاب تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر ، علی یونسی عصر یکشنبه در جلسه برپائی نمایشگاه کتاب که در سال شماره 2استانداری برگزار شد، ضمن تبریک سالروز آغاز امامت حضرت مهدی(عج) و با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی از زیبائی های معرفتی زندگی ما است اظهار کرد: غرفه مازندران شناسی شامل اطلاعاتی مربوط به مازندران در همه حوزه های معرفتی، جغرافیائی و گردشگری مختص مازندران باشد.هرچه انسانها به سمت زندگی معرفتی بروند از زشتی و پلیدی دور شده و به پاکی می رسند.



معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه رویکرد دولت تدبیر و امید به سمت تثبیت نرخ ارز و قیمت طلا و پیگیری در جهت کاهش روابط با نظام بین الملل در قالب مذاکرات هسته ای گفت: تبلیغات حاکم بر نمایشگاه کتاب روح نشاط و وحدت و همگرائی در مردم را تقویت کند.

وی افزود: ما در استان مازندران در بسیاری از حوزه های معرفتی، دینی و نخبه پروری سرآمد استانهای دیگر هستیم.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، با بیان اینکه نخبه پروری در مازندران در مقایسه با استانهای دیگر قابل قیاس نیست خاطرنشان کرد: هرچه در این حوزه تلاش و سرمایه گذاری کنیم راهگشا خواهد بود.



یونسی با یادآوری اینکه در استان مازندران تاکنون اقدامات فرهنگی زیادی صورت گرفته است افزود: اخیرا برگزاری کنگره شهیدان مازندران در جای جای این استان روح شادابی و جوانمردی و معرفت را در جامعه جاری کرد.



وی با اشاره به اینکه مازندران با وجود شهیدان و نیز اندیشمندان و علماء سرآمد استانهای دیگر است از برگزاری کنگره داعیه کبیر در روزهای اول و سوم بهمن ماه سال جاری در شهرستان آمل خبر داد.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران از همت بالای مسوولان استانی در کارهای جمعی یاد کرد و گفت: هر زمان که لازم باشد آنها به مانند حلقه های زنجیر به هم چفت شده و در جهت رسیدن به آرمان و هدف حرکت می کنند.



یونسی نمونه بارز این همبستگی را در کنگره 10هزار و 400شهید استان عنوان نمود و تصریح کرد: این کنگره از فعالیت های بی بدیل استان مازندران بوده است.



وی برگزاری نمایشگاه کتاب را نیز جز آن دسته از فعالیتهای فرهنگی دانست که نیاز به همکاری و تعامل همه دستگاههای مرتبط دارد و ابراز داشت: جهت بهتر برگزار شدن این رویداد فرهنگی در استان تیم کارشناسی از مجموعه های مختلف حاضر در جلسه توسط اداره کل ارشاد اسلامی استان تشکیل شود تا از طریق این تیم نکات ضعف و قوت نمایشگاه ارزیابی و نتیجه به سمع و نظر اعضا برسد.



معاون سیاسی، امنیتی استانداری مازندران با بیان اینکه وجود غرفه ای در نمایشگاه کتاب با هدف راهنمائی و دادن اطلاعات لازم به شرکت کنندگان امری ضروری است از پیشنهاد ایجاد غرفه مشاوره در نمایشگاه استقبال کرد و بر ایجاد آن تاکید نمود.



یونسی با اشاره به مشکلات مالی استان و کشور در خصوص ارائه بن های خرید کتاب در زمان برگزاری نمایشگاه گفت: سعی می می کنیم با وجود همه این مشکلات حداکثر کمک را در این زمینه داشته باشیم.