یک میلیون تن کالا در خط ریلی شمال جابجا شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گران پاشا عصر یکشنبه در نشست مسئولان بندر امیرآباد با اشاره به روند صعود حمل بارهای بندر امیرآباد گفت: در ساری حمل و نقل بیش از 120 هزار تن کالا توسط شبکه حمل و نقل ریلی در این بندر انجام شد.

وی اظهار داشت: حجم حمل و نقل بار به بندر امیرآباد از سال 84 به بعد کاهش یافته تا اینکه از سال 87 دوباره افزایش یافت و امسال به بیش از 120 هزار تن رسیده است.

وی اظهار داشت: این درحالیست که این میزان در سال 83 به حدود 267 هزار تن رسیده بود و خوشبختانه بعد از یک دوره نزولی، دوباره از سال 87 روند افزایش را در پیش گرفته است.

گران پاشا یادآورشد: کاهش نرخ تعرفه ها و افزایش واگن های باری در افزایش حجم کالاهای ریلی به بندر امیرآباد تاثیر داشته است.

مدیرعامل شرکت راه آهن شمال افزود: امسال 1500 تن گچ وارداتی از ترکمستان به سرخس حمل شده و بخشی از سیمان فیروزکوه و شاهرود نیز به این بندر حمل شده است.

مازندران سه بندر در امیرآباد، فریدنکنار و نوشهر دارد.

