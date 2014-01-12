  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۵۸

گران پاشا:

یک میلیون تن کالا در خط ریلی شمال جابجا شد

یک میلیون تن کالا در خط ریلی شمال جابجا شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه آهن شمال، با اشاره به جابجایی بیش از یک میلیون تن کالا توسط شبکه ریلی شمال، حمایت از حمل و نقل ریلی را ضروری دانست.

 به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گران پاشا عصر یکشنبه در نشست مسئولان بندر امیرآباد با اشاره به روند صعود حمل بارهای بندر امیرآباد گفت: در ساری حمل و نقل بیش از 120 هزار تن کالا توسط شبکه حمل و نقل ریلی در این بندر انجام شد.

وی اظهار داشت: حجم حمل و نقل بار به بندر امیرآباد از سال 84 به بعد کاهش یافته تا اینکه از سال 87 دوباره افزایش یافت و امسال به بیش از 120 هزار تن رسیده است.

وی اظهار داشت: این درحالیست که این میزان در سال 83 به حدود 267 هزار تن رسیده بود و خوشبختانه بعد از یک دوره نزولی، دوباره از سال 87 روند افزایش را در پیش گرفته است.

گران پاشا یادآورشد: کاهش نرخ تعرفه ها و افزایش واگن های باری در افزایش حجم کالاهای ریلی به بندر امیرآباد تاثیر داشته است.

مدیرعامل شرکت راه آهن شمال افزود: امسال 1500 تن گچ وارداتی از ترکمستان به سرخس حمل شده و بخشی از سیمان فیروزکوه و شاهرود نیز به این بندر حمل شده است.

مازندران سه بندر در امیرآباد، فریدنکنار و نوشهر دارد.
 

کد مطلب 2213136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها