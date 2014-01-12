طلسم ناکامی های تیم پاس شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پاس همدان عصر امروز یک شنبه بعد از هفته ها ناکامی و شکست مقابل حریفان خود توانست در خانه سه امتیاز شیرین را کسب کند و طلسم ناکامی های خود را بشکند.

تیم پاس همدان در حالی به دیدار آلومینیوم هرمزگان رفت که محمد نیارکی، بابک بیداری، عمادقاسمی، نادر هوشیار، سید احمد موسوی، مهرداد رضایی، بابک رضی، حسن اشجاری، قاسم پوراسدالله، محسن پورحاجی و احسان پیرهادی تیم پاس را تشکیل داده بودند.

در این بازی که محسن عاشوری مربی گری تیم پاس را عهده دار بود توانست با ترکیبی مناسب از بازیکنان و تعویض به موقع خود تیم پاس را بعد از هفته ها ناکامی به پیروزی و یک برد شیرین در خانه آشنا کند.

در این مسابقه که مصطفی سلگی در دقیقه 77 به بازی آمد توانست یک گل را برای تیم پاس به ثمر برساند و سه امتیاز با ارزش را در خانه از آن پاسی ها کند.

بازی بین دو تیم پاس همدان و آلومینیوم هرمزگان لحظات حساسی داشت که در نهایت فقط یک گل بین دو تیم رد و بدل شد و آن تیم پاس بود که توانست از این موقعیت استفاده کند و بازی را با نتیجه یک بر صفر به نفع خود به پایان برساند.

تیم پاس همدان توانست با این پیروزی که در خانه و در مقابل تیم آلومینیوم هرمزگان کسب کرد با انجام 14 بازی و کسب 17 امتیاز در رده نهم جدول قرار گیرد و خود را در جدول رده بندی سه پله بالا بکشد.

دیدار بین دو تیم پاس همدان و آلومینیوم هرمزگان در استادیوم قدس همدان برگزار شد.