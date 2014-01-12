به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با فعالین جوان محیط زیست استان های سراسر کشور که به منظور تبادل و تعامل نظرات و پیشنهادات برگزار شد، در کشورحدود 2500 NGO فعال هستند که نشان از عدم تمایل مردم برای انجام چنین فعالیت هایی است که بخشی از آن به دلیل قوانین بوروکراتیک و دست و پاگیر موجود است.

ایجاد پاتوق های زیست محیطی برای فعالین هر استان

وی با اشاره به لزوم ایجاد فضایی آزاد یا در اصطلاح عموم پاتوقی برای گردهمایی NGO ها به منظور شناخت دغدغه ها و فعالیت های یکدیگر، اضافه کرد: از دیگر اقدامات دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست این است که از ادارت کل استان ها خواسته تا چنین فضایی را در اختیار سمن های استان ها قرار دهند.

تشکیل شورای ملی فعالین محیط زیست

درویش در مورد تشکیل شورای ملی فعالین محیط زیست و ساز و کار شکل گیری آن، گفت: در مرحله نخست در هر شهرستان شبکه ای از NGO ها شکل می گیرد و بعد شبکه سمن های مناطق اصلی کشور یعنی شبکه NGO های زاگرس، شبکه NGO های هامون در شرق کشور، شبکه NGO های هیرکانی در شمال کشور، شبکه NGO های مانگروها در جنوب و شبکه NGO های مرکز و در نهایت از هر شبکه ای پنج عضو به عنوان هیئت مرکزی این شورای ملی برای اتخاذ تصمیاتی مشورتی موثر در تصمیم سازی های محیط زیست کشور انتخاب شوند.

ایجاد اتوماسیون اداری برای فعالین محیط زیست

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد فضای مجازی امن و ارزان قیمت را از دیگر اقدامات حوزه کاری خود دانست و تصریح کرد: در حال حاضر ایجاد دامین و هاست برای یک سایت بسیار هزینه بر است و بر همین اساس ما تصمیم گرفتیم بدون محدودیت و با هزینه ای اندک این فضا را برای همه نویسندگان و فعالین حوزه محیط زیست تهیه کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: تا دهه فجر امسال با ایجاد فضایی در اتوماسیون اداری سازمان حفاظت محیط زیست برای فعالین و نویسندگان حوزه محیط زیست، امکان ارسال SMS به دوستان، همچنین ارسال و پیگیری نامه نگاری با مدیران و معاونین سازمان فراهم آید.

درویش یکی از راه های ارتباط فعالین محیط زیست کشور با وی و دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست را تماس از طریق رایانامه به نشانی: m.darvish@doe.ir دانست.