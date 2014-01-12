فضائل و القاب امیرالمومنین(ع) در کلام امام چهارم شیعیان/ علي(ع) وارث همه پيامبران الهي است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تفسیر بخش دیگری از خطبه های امام سجاد(ع) در شهر شام اظهار داشت: بخش دیگری از این خطبه شورآفرین به تشریح فضائل امام علي(ع) اختصاص دارد.

وی عنوان کرد: امام سجاد(ع) در حالي اين خطبه را ايراد کرد که مردم شام با دشمني علي(ع) بزرگ شده بودند و در منابر و مجالس خود بر علي(ع) لعن مي کردند، اکنون امام سجاد(ع) در جمع چنين مردمي به فضائل علي(ع) پرداخت.

ذکر سابقه جهاد امام علي(ع) در خطبه امام سجاد(ع)

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: امام سجاد(ع) بر خلاف بخش قبلی خطبه که ابتدا فضائل پيامبر(ص) را برشمرد بعد نام مبارک رسول اکرم(ص) را بردند اما در اينجا ابتدا نام علي مرتضي(ع) بردند و بعد فضائل را بيان کرد.

وی عنوان کرد: شايد علت این موضوع آن باشد که حضرت ابتدا نام علي(ع) را برد تا اين نام در ذهن ها جاي بگيرد آنگاه که فضائل را ذکر مي کند ذهن به سراغ اشخاص ديگر نرود و منتقل به علي(ع) گردد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به ذکر سابقه جهاد امام علي(ع) در خطبه امام سجاد(ع) عنوان کرد: امام سجاد در این خطبه می گوید من فرزند کسي هستم که سران مشرکين را کشت تا اينکه مردم آزاد شدند و کلمه توحيد را بر زبان جاري کردند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه این بخش از خطبه امام سجاد(ع) چند مطلب را در خود دارد، عنوان کرد: یکی از نکات اين است که سران قريش مانع توحيد بودند، شمشير زدن علي(ع) به خاطر برداشتن موانع توحيد بود.

اعتلاي کلمه توحيد به واسطه فداکاري امام علي(ع) بوده است

وی ادامه داد: نکته دیگر شجاعت و فداکاري علي(ع) که با يک ضربت بزرگان مشرکين و سران يهود همچون ابوجهل، عمروبن عبدوود مرحب خيبري... را به هلاکت رساند و اعتلاي کلمه توحيد به واسطه فداکاري امام علي(ع) بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: امام سجاد در این خطبه اشاره می کند "من فرزند کسي هستم که در پيشاپيش رسول خدا(ص) با دو شمشير مي جنگيد و با دو نيزه نبرد مي کرد"، که اين جمله حضرت اشاره به جنگ هاي اميرالمؤمنين علي(ع) دارد.

وی ادامه داد: علي(ع) با دو هدف تنزيل و تآويل قرآن شمشير کشيد که يکي در زمان پيامبر(ص) و ديگري در زمان بعد از رحلت پيامبر اکرم(ص) است که مقصود امام سجاد(ع) از دو شمشير و دو نيزه ممکن است اشاره به همين موضوع باشد.

ماجرای دو بیت و دو هجرت حضرت علی(ع) در کلام امام سجاد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد عنوان کرد: همچنین امام سجاد(ع) در بخش دیگری از این خطبه می فرماید که "من فرزند کسي هستم که دو بار هجرت کرد و دو بار بيعت کرد" که به نظر می رسد هجرت اول، هجرت علي(ع) از مکه به حبشه همراه با برادرش جعفر و هجرت دوم هجرت علي(ع) از مکه به مدينه همراه با رسول خدا(ص) بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: همچنین برخي گفته اند مقصود، هجرت از مدينه به کوفه بعد از رحلت پيامبر(ص)، يا اين که ممکن است هجرت به يمن باشد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه افتخار علي(ع) آن است که در ليله المبيت در بستر رسول خدا(ص) خوابيد تا اين که جان پيامبر حفظ شد و آن حضرت از مکه به مدينه هجرت کرد، بیان داشت: همچنین مقصود از دو بيعت علي(ع) با پيامبر(ص) يکي بيعت رضوان و ديگري بيعت بدر است.

وی افزود: يک بيعت امام علی(ع) با پیامبر قبل از هجرت در اوائل بعثت بود که اولین کسي که با رسول خدا(ص) بيعت کرد علي(ع) بود و ديگري بيعت بعد از هجرت بوده که همان بيعت رضوان است.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: بيعت رضوان يا بيعت شجره در سال ششم هجري در ماجراي صلح حديبيه اتفاق افتاد، اين بيعت آن قدر مهم بود که به عنوان "بيعت با خدا" ياد شده و خداوند به بيعت کنندگان وعده پاداش عظيم و پيروزي داد.

وی با بیان اینکه همچنین عده اي معتقدند که مقصود از دو بيعت در این بخش از خطبه امام سجاد(ع) بيعت بدر و بيعت بر اسلام است، بیان داشت: از جمله بيعت هاي علي(ع) با پيامبر(ص) بيعت بدر است، پيامبر اکرم(ص) در هنگام حرکت به سوي جنگ بدر از مسلمانان بيعت گرفت و در رأس بيعت کنندگان علي(ع) بود.

نيمي از کشته هاي بدر به خصوص سران مشرک به دست علي(ع) بود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: همچنین امام سجاد در این خطبه از ميان جنگ هاي حضرت علي(ع) در زمان پيامبر(ص) تنها دو نمونه را ذکر مي کند و يکي جنگ بدر بوده است که نيمي از کشته هاي بدر به خصوص سران مشرک به دست علي(ع) بود.

وی افزود: در جنگ حنين نیز علاوه بر نبرد و فداکاري علي(ع)، تعدادي از اصحاب از جمله علي(ع) نگهبان جان رسول خدا(ص) بودند و هميشه همراه حضرت حرکت مي کردند و با فرماندهي رسول خدا(ص) جنگ پيروز شد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به سابقه امام علی(ع) در خطبه امام سجاد عنوان کرد: امام چهارم شیعیان در این خطبه عنوان می کند که "من فرزند کسي هستم که به اندازه يک چشم به هم زدن کافر نشد."

وی ادامه داد: اين جمله اشاره به سابقه ايمان علي(ع) دارد، هيچ کس ترديدي ندارد که علي(ع) يک لحظه هم در مقابل بت سجده نکرد و از طرفي در سن نوجواني اول کسي که به رسول خدا(ص) ايمان آورد علي(ع) بود.

برشمردن 5 لقب برای امیرالمومنین(ع) در خطبه امام سجاد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین به تفسیر بخش دیگری از خطبه امام سجاد(ع) پرداخت و گفت: در بخش دیگری از این خطبه امام سجاد(ع)، به برخي القاب اميرالمؤمنين علي(ع) اشاره مي کند.

حجت الاسلام میرعمادی به لقب "صالح المؤمنين" امام علی(ع) افزود: صالح المؤمنين به صورت مضاف و مضاف اليه يعني فردي صالح و شايسته از ميان مؤمنان که مصداق آن يک نفر است. صالح المؤمنين يکي از القاب علي(ع) است که ريشه قرآني دارد.

وی عنوان کرد: در روايات شيعه و سني آمده که تنها مصداق "صالح المؤمنين" علي بن ابي طالب(ع) است.

حجت الاسلام میرعمادی به یکی دیگر از القاب امام علی(ع) با اشاره کرد و افزود: علامه اميني در کتاب "الغدير" 248 لقب و صفت براي علي(ع) از زبان رسول خدا(ص) نقل کرده که يکي از آنها "وارث النبيين" است.

علي(ع) وارث تمام پيامبران الهي است

وی با بیان اینکه در بعضي از احاديث آمده علي(ع) "وارث علم النبيين" است اما امام سجاد(ع) تعبيير به "وارث النبيين" کرده است، در توضیح این امر بیان داشت: علي(ع) هم وارث علم پيامبران است و هم وارث کتاب هاي آسماني پيامبران و هم وارث برخي از متعلقات پيامبران همچون سنت آنان و معجزات آنان است. از سوي ديگر علي(ع) نه تنها وارث پيغمبر است بلکه وارث تمام پيامبران الهي است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد عنوان کرد: در اين خطبه سه لقب "قامِع اِْلمُلْحدينَ"، "يَعْسوُبِ المُسلِمين" و "نُورِ اْلمُجّاهِدين" برای اميرالمؤمنين علي(ع) بيان شد و لقب اول اشاره دارد به اين که بسياري از سران ملحد و کافر به دست علي(ع) به هلاکت رسيدند.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: همچنین "يعسوب" به معناي رئيس و پيشواي بزرگ و به معناي امير و فرمانده نيز آمده است به طوریکه در حديث پيامبر اکرم(ص) يکبار از علي(ع) به عنوان "يعسوب الدين" نام برده شده است.

وی یادآور شد: در این خطبه امام سجاد(ع) از حضرت علي(ع) به عنوان "يعسوب المسلمين" ياد کرده يعني علي(ع) به عنوان امير، فرمانده و پيشواي مسلمانان است و اين منقبت از مناقب منحصر به فرد و از دلائل خلافت اوست.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: اين جمله تعريض بر يزيد بوده است که شايسته خلافت نيست و خلافت شايسته علي(ع) و اولاد اوست چه اين که از القاب ويژه علي(ع) "يعسوب المسلمين" است.