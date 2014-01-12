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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۲۴

دهمین نمایندگی نظام کاردانهای ساختمان خراسان جنوبی افتتاح شد

دهمین نمایندگی نظام کاردانهای ساختمان خراسان جنوبی افتتاح شد

طبس – خبرگزاری مهر: با حضور رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان جنوبی دهمین نمایندگی نظام کاردانهای ساختمان استان در دیهوک افتتاح شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آرزومندان رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان جنوبی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این نمایندگی در بخش دیهوک گفت: نظارت های ساخت و ساز در روستاهای استان خراسان جنوبی بهتر و بیشتر از داخل شهر انجام می شود.

وی بیان داشت: در حال حاضر حدود 800 نفر دارای پروانه و فاقد پروانه در این سازمان عضویت دارند.

وی عنوان کرد: با نمایندگی های طبس و دیهوک تعداد 10 نمایندگی در استان فعالیت دارند.

آرزومندان همچنین در دیدار با فرماندار طبس افزود: درحال حاضر تعامل بسیار خوب و مفیدیی مابین نظام کاردانی ساختمان و نظام مهندسی ساختمان استان و شهرستانها وجود دارد.

وی همچنین گفت: به منظور تسهیل رفت و آمد مردم این بخش به طبس دفتر نمایندگی بخش دیهوک در این شهر افتتاح شد و بزودی نمایندگی نظام کاردانهای فنی ساختمان در بخش دستگردان نیز افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان جنوبی افزود: درساخت و ساز روستاها در سه بخش نظارت انجام می شود که ناظرین مستقیم پروژه، گروه نظارت عالیه  شامل سه نفر پیشکسوت و باتجربه و نهایتا گروه ناظر بنیاد مسکن این نظارتها را انجام می دهند.

احمد طالبیان مقدم معاون استاندار و فرماندار طبس نیز در این جلسه گفت: کار مهندسین و کاردانهای فنی ساختمان بسیار مهم و قابل تقدیر است.

وی افزود: در عرصه ساخت و ساز در استان خراسان جنوبی خصوصا شهرستان طبس که شهری زلزله خیز است باید دقت و توجه بیشتری شود و اگر هم سخت گیری می شود به نفع خود مردم است .

فرماندار طبس گفت: باید مردم را ترغیب و تشویق به ساخت و ساز اصولی کرد چرا که انچه برای همگان مهم است ساخت و ساز بر اساس قوانین و مقررات اصولی است که یک ناظر و مهندس ساختمان  میتواند در این امر نقش بسزایی داشته باشد.

وی توجه بیشتر به ساخت و ساز اصولی در روستاها را بسیار مهم دانست و افزود:خوشبختانه در روستاها نظارتها در چند سال اخیر بیشتر و بهتر شده است.

 

کد مطلب 2213145

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