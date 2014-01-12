نمایشگاه دائمی فرهنگ در مازندران تاسیس شود/ ارائه 40 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده عصر یکشنبه درجلسه ستاد برگزاری نمایشگاه کتاب که در سالن شماره 2 استانداری برگزار شد اظهار داشت: با رفع این مشکل نمایشگاه در زمان برگزاری از لحاظ مکان اینقدر دچار حیرت نمی شود.

وی گفت: برای دامن زدن به بزرگترین رخداد فرهنگی استان که دو اتفاق شامل کنگره بزرگ ابن شهر آشوب ساروی و کنگره 10هزار و 400شهید استان بوده است برگزاری نمایشگاه کتاب در پایان سال نیز یک رخداد فرهنگی خوبی است.

وی در ادامه بر تاثیر گذاری کتاب بر فرهنگ به منویات مقام معظم رهبری در این حوزه اشاره کرد و گفت: بنابر منویات رهبری اگر نظام اسلامی در حوزه فرهنگی به خصوص کتاب به وظیفه خود عمل کند به کل اهداف نظام اسلامی دست یافته ایم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با بیان اینکه برپائی نمایشگاه کتاب مستلزم کار شبانه روزی همکاران ارشاد است گفت: قریب به یک میلیارد و 200میلیون تومان از نمایشگاه سال گذشته خرید به عمل آمد.

امامزاده با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب کار یک یا دو دستگاه نیست تصریح نمود: در این امر همه دستگاههای استان مکلف هستند پای کار باشند.



وی از وجود 40هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب امسال استان خبر داد و بیان داشت: فضای خوبی در اختیار ما قرار بگیرد تا از این بهار فصل فرهنگ کتاب و کتابخوانی استفاده کنیم و خدمات خود را ارائه دهیم.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران در بیان خدماتی که کتابخانه های عمومی استان در نمایشگاه قرار است ارائه دهد افزود: رونمائی از نرم افزار کتابینه تولید اداره کل کتابخانه ها استان برای اولین بار، برگزاری 31مسابقه کتابخوانی در دو فضای مکتوب و آنلاین، 110نمایه کتابخانه های عمومی استان، معرفی تازه های کتاب و عضویت رایگان را از جمله خدمات این اداره در نمایشگاه خواهد بود.

امامزاده در ادامه ارائه خدمات مطلوب را منوط به ایجاد فضای مناسب دانست و گفت: اداره کل ارشاد استان برای تسهیل خرید کتاب برای اداره کل کتابخانه های عمومی تسهیلاتی جهت خرید بن کتاب فراهم آورد.

وی افزود: ما حاضریم این بنها را از ارشاد خریداری کنیم ولی ارشاد لااقل امکان خرید بن را در یک سقفی به ما بدهد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران با بیان اینکه اگر کتابهای زیادتری از ناشران خریداری شود مازندران شهیرتر و از مازندران استقبال می کنند گفت: برخی از ناشران معروف مانند امیر کبیر و نشر آزادی حاضر نیستند به برخی از استانها وارد شوند بطوریکه از قیمت پائین کتاب و عدم همراهی مسوولین آن استان گله دارند.

امامزاده خطاب به مدیر کل ارشاد استان گفت: شما درصد بن خرید را بالا ببرید تا با افزایش 10درصد بن خرید ضریب خرید کتاب در استان 30درصد بالا برود.

وی بیان داشت: با افزایش ورود یارانه خرید به استان از طریق افزایش ضریب خرید می تواند خرید کتاب از سوی مردم را تسهیل بخشد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با تاکید بر اینکه سهم ما را از بن خرید مشخص شود ابراز داشت: 2سال است که ما در استان مورد مهربانی قرار نمی گیریم و استان گلستان این موضوع را فهمیده و از ما می خواهد در نمایشگاه کتاب گلستان که در حال برگزاری است شرکت کنیم و حتی پیشنهاد دادند هر مقدار بن که می خواهید در اختیار شما قرار می دهیم.

امامزاده با بیان اینکه هر مقدار کتاب از سوی اداره کل کتابخانه های استان از نمایشگاه با بن خریده شود در کتابخانه های استان می ماند خواستار حضور فعال ناشران در نمایشگاه شد.

وی رها کردن ارزیابی محتوائی به لحاظ تازه های نشر را سبب رکود تازه های نشر در نمایشگاه دانست و افزود: ناشران با این وجود حاضر نمی شوند تازه های نشر را به نمایشگاه بیاورند و از تخفیف نمایشگاه استفاده کرده و کتابهایی که مقبولیت ندارند را با تخفیف به فروش می رسانند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران خواستار برگزاری جلسه های نقد و بررسی کتاب با موضوع انقلاب اسلامی شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با بیان اینکه این اداره جهت ارائه خدمات خود در نمایشگاه نیازمند زمینه مناسب است خواستار تعیین سقف بن خرید کتاب برای این اداره توسط ادراه کل ارشاد استان شد.



