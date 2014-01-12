تغییرات در فرمانداری خرم آباد/ معاونان امور عمراني و سياسي و اجتماعي معرفي شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شوراي اداري شهرستان خرم آباد ظهر امروز یکشنبه با حضور سيد سعيد شاهرخي معاون سياسي، امنيتي استانداري لرستان، مرتضی ولي پوري فرماندار خرم آباد و جمعي از مديران دستگاههاي دولتي شهرستان خرم آباد برگزار شد.

سيد سعيد شاهرخي معاون سياسي، امنيتي استانداري لرستان در این جلسه در سخناني به برخی اهداف دولت تدبير و اميد در استان پرداخت و بیان داشت: سياست دولت تدبير و اميد در اداره كشور بر مشي اعتدال و تدبير بوده و از افراط و بي برنامگي به شدت پرهيز مي کند.

وي اظهار داشت: دولت تدبير و اميد با رعايت اعتدال گرايي مصمم به استفاده از ظرفيت و توان همه گروهها و افراد معتدل بوده و در اين راستا از افراد مستعد، متعهد و توانمند در اركان مختلف استفاده خواهد کرد.

شاهرخی در بخش ديگری از سخنان خود اولويت اول مسئولان استان را مهار بيكاري و ايجاد اشتغال برشمرد و بیان داشت: مهمترين دغدغه شوراي برنامه ريزي استان و همه مسئولين ايجاد فرصتهاي شغلي و جذب سرمايه گذار براي تحقق اين موضوع است.

وی دوري جستن مسئولين دستگاههاي اجرايي و به ويژه فرمانداران از ورود به مسائل حاشيه اي و تلاش در راستاي تحقق شعارهاي دولت تدبير و اميد را از نيازهاي واقعي برای رفع مشكلات شهرستانها برشمرد.

مرتضي ولي پوري فرماندار شهرستان خرم آباد نیز در این جلسه در سخناني به تبيين مسائل و مشكلات موجود در حوزه شهرستان خرم آباد و اقدامات صورت پذيرفته در اين راستا پرداخت.

وي در ادامه سخنان خود به افتتاح و بهره برداري از پروژه هاي عمراني مختلف در سطح شهرستان خرم آباد در ايام الله دهه فجر اشاره کرد و جديت مسئولين دستگاهها در راستاي تكميل پروژه هاي نيمه تمام با محوريت پروژه هاي رو به اتمام و توجه به حقوق شهروندان را خواستار شد.

ولي پوري در بخش ديگری از سخنان خود از مسئولين دستگاههاي اجرايي خواست ضمن تكريم به ارباب رجوع در ايجاد فضاي اميد بين مردم تلاش کنند.

بنابر این گزارش در پایان اين جلسه طي احكامي جداگانه ای كه به امضای هوشنگ بازوند استاندار لرستان رسيده بود قدرت اله ترابي نژاد به عنوان معاون برنامه ريزي و امور عمراني و محمود آشناگر به عنوان معاون سياسي و اجتماعي فرماندار خرم آباد معرفي شدند.