همیاری زنجان محروم شد/ جریمه نقدی دو بازیکن لیگ برتری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون بسکتبال، کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال امروز یکشنبه تشکیل جلسه داد تا به پرونده مربوط به رقابت‌های لیگ برتر و دسته اول رسیدگی کند. در پایان این نشست احکامی به شرح زیر صادر شد:

* تیم همیاری زنجان به انجام دو مسابقه خانگی بدون حضور تماشاگر محکوم شد. البته درصورت تکرار تخلف تماشاگران زنجانی، سایر دیدارهای تیم همیاری نیز در شهر دیگری برگزار خواهد شد.

* حسین نعلچی‌گر، آمارگیر تیم همیاری زنجان بعلت اعتراض و درگیری به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

* سعید داورپناه، بازیکن تیم مهرام به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جریمه نقدی و موسی نبی‌پور دیگر بازیکن این تیم هم به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

*رضا آلبوفیتیله، مربی تیم نفت امیدیه به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. با توجه به مدت محرومیت این مربی ناشی از صدور دستور موقت و نیز تعهدات وی در کمیته انضباطی، جریمه نقدی وی بمدت دو ماه معلق خواهد بود اما در صورت ارتکاب هرگونه تخلفی، این جریمه اعمال خواهد شد.

* علی محمد رجائی، سرپرست تیم بسکتبال کاله مازندران به علت اعتراض به میز داوران در جریان مسابقه، به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم محکوم شد. البته یکی از این جلسات تا دو ماه معلق خواهد بود و در صورت تکرار خطا، اعمال خواهد شد.