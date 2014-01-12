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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۹:۱۰

در ليگ برتر واليبال كشور/

ميزان خراسان باز هم گل كاشت/ پيروزي شاگران قوچان نژاد در برابر نوين كشاورز

ميزان خراسان باز هم گل كاشت/ پيروزي شاگران قوچان نژاد در برابر نوين كشاورز

مشهد - خبرگزاري مهر: تيم واليبال ميزان خراسان عصر امروز توانست در يك بازي نسبتا راحت ميهمانش نوين كشاورز تهران را با نتيجه سه بر صفر شكست دهد تا شاگردان جبار قوچان نژاد نشان دهند راه برنده شدن را خوب ياد گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز تيم ميزان خراسان رضوي در سالن مهران مشهد ميزبان تيم نوين كشاوز بود كه در يك مسابقه نسبتا آسان توانست اين تيم را در سه ست پياپي شكست دهد.

شاگردان جبار قوچان نژاد در اين بازي با نتايج 25-16، 25-23 و 25-19 شكست دادند تا ثابت كنند راه پيروز شدن را خوب ياد گرفته اند.

جبار قوچان نژاد در پايان اين مسابقه گفت: بازيكنان ما با گذشت چند بازي از ليگ روز به روز با هم هماهنگ تر شدند و اين هماهنگي باعث شده تا بتوانند خيلي خوب و در پست هاي مختلف يكديگر را پيدا كرده و هم در روي تور و هم در دفاع با هماهنگي كامل بازي كرده و نتيجه را به نفع تيم به پايان برسانند.

تيم ميزان خراسان هم اكنون با كسب 29 امتياز پس از تيم هاي باريج اسانس و متين ورامين در جايگاه سوم ليگ برتر واليبال كشور ايستاده است.

کد مطلب 2213169

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