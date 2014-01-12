راهیان کرمانشاه مقابل پارسه تهران به یک برد ارزشمند دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های راهیان کرمانشاه و پارسه تهران عصر امروز (یکشنبه) در ورزشگاه کارگران کرمانشاه به مصاف یکدیگر رفتند که تیم راهیان موفق شد در پایان با یک گل مقابل حریف خود صاحب برتری شود.

تیم راهیان در این مسابقه و خصوصا نیمه دوم بازی بسیار خوبی از خود نشان داد و توانست موقعیت های گلزنی فروانی ایجاد کند اما تنها از یکی از آن ها استفاده کرد.

تنها گل تیم راهیان در دقیقه 68 توسط آمبنو آچیله کاپیتان این تیم به ثمر رسید تا امیدهای راهیان برای ادامه مسابقات و قرار گرفتن در جمع تیم های بالای جدول بیشتر شود.

تیم راهیان در این مسابقه یک ضربه به تیز دروازه حریف نیز زد تا نشان دهد از چه انگیزه بالایی برای پیروزی برخوردار است.

این تیم با بیروزی ارزشمندی که به دست آورد 20 امتیازی شد و توانست به مکان پنجم جدول صعود کند.

راهیان در هفته شانزدهم روز یکشنبه 29 دی در مشهد مهمان تیم ابومسلم خواهد بود.